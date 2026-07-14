El rincón argentino más dulce de A Coruña: "Lo que nosotros ofrecemos no se ve en ningún sitio"

Zarina de Angelis y Nina Pujol, delante de su negocio, en la calle Huertas Javier Alborés

San Gauchito es el nuevo local de moda de la calle Huertas. El establecimiento, definido por las dueñas como un "obrador de antojos", es el nuevo rincón argentino de A Coruña donde disfrutar de café de especialidad pero, sobre todo, de productos artesanales distintos a lo que los coruñeses están acostumbrados: "Lo que nosotros ofrecemos no se ve en ningún otro sitio de la ciudad".

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Así lo define su dueña, Zarina De Angelis, quien asegura que esta idea fue algo propio del destino. "Antes aquí había una pastelería, un sitio que vendía galletas. Un día volviendo del centro de salud me quería coger una cookie y vi un cartel que ponía que se traspasaba. Desde pequeña hago cursos de pastelería, pero nunca me interesó como profesión, lo veía más como una afición. Poco a poco me fue interesando más y me certifiqué como barista. Cuando vi el cartel, fue como una señal", explica De Angelis.

Zarina De Angelis aterrizó directa de Buenos Aires hace cuatro años y, aunque esta idea surgió en el pasado mes de mayo, el proyecto no empezó a tomar forma hasta la llegada de una gran amiga, Nina Pujol. "En realidad Nina es la hermana de mi ex. Yo le conté la idea cuando vino de visita a A Coruña. Ella se volvió para Argentina a terminar la carrera y, a los pocos meses, se vino para aquí para montar conmigo San Guachito", dice.

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Producto propio

Si hay algo que destaca en el pequeño local de la calle Huertas es, sin duda, el producto propio. "No tenemos nada artificial, todo es elaborado por nosotros, hasta la propia crema de pistacho". Y, como no podía ser de otra forma, con raíces argentinas. "Son productos elevados que conservan partes de nuestras raíces y que, a la vez, pueda hacer que la gente amplíe el paladar", dice. Entre los diferentes productos, lo que más triunfan son las medialunas y las pepas -formato cookie-, rellenas de membrillo y de dulce de leche. No obstante, el rincón argentino no solo conquistó el corazón de los coruñeses por el dulce. También por lo salado. En ese sector, destaca el 'chipá', un pan de queso originario del noroeste de Argentina. Aunque, como buen "obrador de antojos", la carta varía según "lo que se nos antoja".

San Gauchito también es un espacio donde tomar un café tranquilo. En este sentido, Zarina De Angelis aprovechó su formación y experiencia en el sector y optó por el café de especialidad. Algo que no es raro ver en el centro de A Coruña. "En general, veo mucha repetición por aquí. Nosotros tenemos café de especialidad, pero también, aprovechando el obrador, ofrecemos otras bebidas. Intentamos maximizar los ingredientes para que combinen con los sabores de la comida".