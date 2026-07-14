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A Coruña

El Retro Caminos Fest toma el Centro Comercial 4 Caminos este viernes 

Redacción
14/07/2026 19:18
Una imagen del interior del centro comercial
Archivo El Ideal Gallego 
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Este viernes 17 y sábado 18 de julio, el Centro Comercial Cuatro Caminos celebra el Retro Caminos Fest, un evento que convertirá al centro comercial en un viaje a los años 80. 

Para vivir la cultura retro, durante esos dos días, se podrá disfrutar de coleccionismo, campeonato de videojuegos, consolas clásicas para jugar; y a media tarde, sesión musical a cargo de pinchadiscos con la música que marcó aquella década.  

Varios expositores de toda Galicia, con piezas únicas que identifican aquella época, estarán en la plaza central de la planta baja este enclave de la ciudad de A Coruña.

Diversión asegurada para toda la familia. 

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