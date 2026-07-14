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A Coruña

El punto de atraque de graneles líquidos de Langosteira pondrá fin a las “limitaciones” que presenta el muelle

Un informe indica que con esta obra se garantizará la “operatividad” y “eficiencia” de los buques tanque

Iván Aguiar
Iván Aguiar
14/07/2026 03:35
Obras en el Puerto Exterior de Langosteira
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Germán Barreiros
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La Autoridad Portuaria de A Coruña inició recientemente los trámites administrativos para prolongar el muelle del Puerto Exterior de Langosteira y habilitar un punto de atraque de graneles líquidos. Esta actuación permitirá mejorar su operatividad y acabar con las limitaciones que presenta en la actualidad.

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Un informe elaborado por el organismo portuario señala que esta obra se justifica por la necesidad de dotar a la dársena exterior de “una infraestructura apta” para atender “el incremento previsto del tráfico de graneles líquidos”, en condiciones de “seguridad, eficiencia y sostenibilidad”, y de acuerdo “con la estrategia de desarrollo del puerto”.

Además, este documento indica que el muelle A3 (la zona en la que se desarrollará esta actuación) fue concebido inicialmente para el tráfico de graneles sólidos” y que presenta en su configuración actual “limitaciones de longitud de atraque y de equipamiento para la operación de buques tanque”.

“Por ello, resulta necesario adaptar dicha infraestructura mediante la ampliación de la línea de atraque y la adecuación de sus instalaciones, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de operatividad, seguridad y eficiencia en la manipulación de graneles líquidos”, asegura.

Ampliación

El presupuesto que la Autoridad Portuaria destina a este proyecto asciende a once millones de euros y el plazo de ejecución de las obras es de doce meses, por lo que, si no hay imprevistos durante la ejecución de estos trabajos, esta nueva infraestructura portuaria estará operativa a finales de 2027.

La entidad que preside Martín Fernández Prado explica que el muelle de Langosteira tiene una longitud de 1.560 metros, con calados comprendidos entre 21,85 metros y 15,35 metros. El proyecto que se ejecutará ahora consiste en ampliar en 60 metros el extremo sur, mediante “dos grandes cajones de hormigón de 30 metros cada uno” que serán construidos en las propias instalaciones de la dársena exterior.

La obra incluirá el retranqueo de la explanada contigua y cambios en la configuración interior del pantalán de embarcaciones menores que está situado en este lugar, que da servicio a los buques de prácticos, amarradores y cuerpos de seguridad.

Esta iniciativa se lleva a cabo con motivo del acuerdo firmado entre Repsol y el Puerto coruñés. Este último se comprometió a habilitar este punto de atraque en el muelle y, en una licitación posterior, a construir otro frente de atraque en la cara sur del pantalán que ya utiliza la empresa para las descargas de crudo.

Este punto de atraque en el extremo del muelle A3 está concebido para buques de hasta 50.000 toneladas de peso muerto y 186 metros de eslora. Además de la obra marítima que realizará la Autoridad Portuaria, Repsol asignará 25 millones de euros para dotar al muelle de brazos de carga y descarga, sistemas de control e instalaciones para el personal de operación.

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