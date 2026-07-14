El Casino Atlántico presenta “Todo al Negro”, una noche de estética urbana, música y estilo

Casino Atlántico Archivo Editorial El Ideal Gallego

El Casino Atlántico, situado en los Jardines de Méndez Núñez, acogerá el próximo 18 de julio, a partir de las 23:00 horas, una nueva propuesta de ocio bajo la temática “Todo al Negro”, una experiencia nocturna que combina estética urbana, música y estilo.

La velada transformará el espacio en un entorno contemporáneo donde el negro será el hilo conductor de la experiencia. El código de vestimenta en negro será uno de los elementos clave de la noche, invitando a los asistentes a formar parte de la propuesta visual y reforzar la identidad del evento desde su llegada.

La ambientación contará con una puesta en escena cuidada, con especial protagonismo de la iluminación, diseñada para crear una atmósfera envolvente y dinámica.

La música correrá a cargo de un DJ en directo, con una selección pensada para acompañar el ritmo de la noche y reforzar el carácter actual de la propuesta.

A la llegada, los asistentes serán recibidos con una bienvenida especial que incluirá un cóctel temático, acompañado de una selección de propuestas gastronómicas de inspiración “canalla”, pensadas para aportar un toque informal y contemporáneo a la experiencia.

Además, el evento contará con un fotocall temático que permitirá a los asistentes inmortalizar su paso por la noche y compartir la experiencia.

Con “Todo al Negro”, el Casino Atlántico refuerza su programación de ocio con una propuesta que combina música, gastronomía y ambientación en un entorno único, consolidándose como un espacio de referencia para disfrutar de experiencias diferentes en la ciudad.