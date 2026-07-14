El dispositivo especial para el desarrollo de la Feira das Marabillas comienza esta semana

Ambiente en la feria medieval Archivo El Ideal Gallego

La XXX edición de la Feira das Marabillas, que se celebrará del 22 al 26 de julio, llegará con más animación que nunca, pero también con un cuidado dispositivo de seguridad y limpieza para minimizar las molestias que puedan causar a los vecinos de la Ciudad Vieja.

Tras una reunión mantenida el pasado miércoles en el Palacio Municipal de María Pita, la asociación de comerciantes del casco histórico (Aceca), la entidad vecinal y el Ayuntamiento fijaron cómo será el plan especial para el desarrollo del evento, que comenzará este 17 de julio con la colocación de cartelería para dar preaviso a los vecinos en las islas de contenerización que se van a clausurar.

Durante la celebración de la recreación medieval en la Ciudad Vieja solo se permite el acceso de los vehículos “debidamente” autorizados y acreditados en las horas y el recorrido que se establezca en la autorización. Durante la celebración de la feria, los residentes y reparto tendrán un horario de 00.00 a 11.00 y de 14.00 a 17.00 horas para acceder a la Ciudad Vieja.

En todo momento existe libre acceso y circulación de los servicios de emergencias, ambulancias, bomberos, policía, protección civil, etc. Además, durante todo el evento funciona un servicio permanente de Policía Local, bomberos, protección civil y ambulancia medicalizada a disposición de visitantes y residentes en la plaza de O Parrote, en un lateral de Capitanía. Los feriantes tendrán habilitada, como es costumbre, una zona en la zona de Hípica y Pelamios para estacionar sus vehículos fuera de la zona de residentes.

El 19 de julio, domingo, comenzará la coordinación de la recogida para vaciar y clausurar los contenedores soterrados. Además, se colocarán contenedores aéreos. El 21 de julio se dará paso al inicio de la decoración y el montaje de los puestos de la feria. Durante los días del evento habrá un refuerzo especial del servicio de limpieza y recogida de basuras.

El domingo 26, tras el fin de la feria, se procederá a desmontar los puestos en horario nocturno, una labor que terminará el lunes. El martes se retirarán los contenedores dispuestos para el evento y se reabrirán las islas previamente clausuradas. Una vez acabado el evento, y en los días posteriores, se efectuará una profunda limpieza de la zona.