Un día con mil planes en A Coruña: el eclipse, el Teresa Herrera y las fiestas de María Pita abarrotarán los hoteles

Turistas en la zona de La Marina Javier Alborés

El eclipse total de Sol ya era suficiente reclamo turístico para una ciudad que, desde hace un año, recibe reservas hoteleras que sorprendieron incluso al propio sector por su premura. Pero, además de las fiestas de María Pita y el Noroeste Estrella Galicia, el pasado jueves se confirmó lo que se preveía desde hace meses: el Deportivo de A Coruña disputará el Trofeo Teresa Herrera contra el Real Madrid a las 21.00 horas del 12 de agosto, coincidiendo con la fase final del fenómeno astronómico del siglo.

La totalidad del eclipse tendrá lugar a las 20.28 horas y su finalización será a las 21.22. Es decir, el partido coincidirá con los últimos 22 minutos del evento que oscurecerá una ciudad plagada de visitantes. Nada le gustaría más al sector hotelero que estas citas, que ya tienen un alto reclamo de por sí, coincidiesen en fechas diferentes, pero la realidad, tal y como es, abarrotará los alojamientos.

El presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, asegura que, si ya en la actualidad “estamos bastante altos de ocupación para esos días”, la noticia de la celebración del partido hará que el porcentaje sea incluso más elevado.

La premura marca la diferencia

“Es una época muy buena para venir de vacaciones a la ciudad, y unido al eclipse y las fiestas, esto es todavía otro punto que va a ayudar a que los niveles de ocupación estén muy elevados. No sé si llenaremos completamente, porque el lleno técnico es complicado, pero estaremos muy próximos de llenar en toda la ciudad, eso seguro”, sostiene el también director del NH Collection Finisterre.

A la hora de comparar los niveles de ocupación que se registrarán en los alojamientos el próximo 12 de agosto o, incluso, esa semana, el presidente de Hospeco reconoce que serán datos similares a los experimentados en algunos años previos. “Van a ser parecidos a los niveles de otros años de fiestas y grandes conciertos. La semana de las fiestas de María Pita es siempre muy potente en ocupación. También grandes conciertos de la ciudad o grandes congresos médicos nos han llevado a tener casi un lleno absoluto. Pero la gran diferencia es la premura: hace un año teníamos porcentajes que ya nos llevaban al setenta por ciento de ocupación, esto es lo que más diferente hace esta fecha para nosotros”, añade Agustín Collazos.

Los hoteles que aceptan reservas para una única noche, la del eclipse –la mayoría desde hace meses, debido al acontecimiento astronómico, permitían un mínimo de dos noches para poder reservar habitación–, tienen un precio mínimo de 386 euros. Algunos, los más próximos a las playas, rozan o superan los 600 euros por la noche del 12 al 13 de agosto, como el Eurostars Atlántico, el Eurostars Ciudad de La Coruña o el DoubleTree By Hilton. En el área, el hotel Noa Boutique, que sí aceptaba a clientes para la señalada fecha, ya no dispone de habitaciones.

Sobre el precio de las habitaciones para el 12 de agosto, el presidente de Hospeco reconoce que las tarifas se han incrementado, pero no ha sido “una barbaridad; la subida ronda el 15%”.

El cliente norteamericano es el principal huésped en los alojamientos, además de asiáticos y brasileños. Muchos de ellos –se calcula que medio millar– llegarán a la ciudad para asistir al congreso New Frontiers in Cosmology, que se celebrará en el Rectorado de la Universidad, del 10 al 14 de agosto. Este cuenta con el apoyo de la Universidad de A Coruña, la Fundación Simons y el Centro de Física Cosmológica de Berkeley. Además, Viajes Embajador es el organizador técnico de dicho evento.

Otros tantos turistas llegarán por mar al muelle coruñés. Hasta cinco cruceros atracarán en el puerto desde primera hora de la mañana, y tres de ellos esperarán a que el eclipse haya terminado para abandonar la ciudad. El ‘Celebrity Apex’ (3.200 pasajeros), ‘Celebrity Equinox’ (2.852), ‘MSC Explora III’ (922), ‘Queen Anne’ (3.000) y ‘Borealis’ (1.400) serán los buques que desembarcarán en los diferentes muelles y que traerán a A Coruña a más de 11.300 turistas, más tripulación.

Tres de estos barcos vivirán el eclipse desde la ciudad, ya sea en el propio barco o desde tierra. Así, el ‘MSC Explora III’ abandonará la urbe a las 21.00 horas; el ‘Queen Anne’ a las 23.00; y el ‘Borealis’ a las 20.30 horas, lo que obligará, en este caso sí, a que los pasajeros lo divisen desde cubierta.