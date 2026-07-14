Recreación de los Cantones de inicios del XX que aparecen en el vídeo de González de Lema ‘A Coruña na Memoria 1900-1960’

Detrás de los vídeos de Kiko González de Lema que presentan la historia de A Coruña a través de fotografías restauradas, recreaciones y escenas animadas hay mucho más que inteligencia artificial. Su proyecto es el resultado de un largo proceso de investigación histórica, documentación y edición manual cuyo objetivo ha sido representar cada época con el mayor rigor posible. Así era en el primero que hizo, ‘A Coruña na memoria 1860-1920’, y así ocurre en el segundo, ‘A Coruña na memoria 1900-1960’.

Kiko González de Lema, autor del vídeo Cedida

La documentación como el punto de partida

“Cada restauración parte de un trabajo previo de investigación. Antes de colorear una fotografía o animar una escena, analizo elementos como los comercios, los rótulos, la vestimenta, los vehículos, las banderas o cualquier otro detalle que pueda alterar el contexto histórico”, apunta González de Lema.

Uno de los ejemplos más significativos es una imagen del Circo de Artesanos en la que aparecen dos banderas. Tras consultar documentación, descubrió que una de ellas era la de Francia, ya que la foto fue tomada durante un acto de confraternización con la Marina francesa celebrado en 1900: “Sin ese dato, la restauración habría sido incorrecta”, apunta.

Asfaltado de los jardines de Méndez Núñez, en el vídeo ‘A Coruña na Memoria 1900-1960’

Idéntico criterio se aplicó a otros detalles aparentemente menores, como reproducir fielmente los negocios que existían en la calle Real, como la librería Lombardero o la sastrería La Tijera de Oro.

Recreaciones basadas en fuentes históricas

La filosofía de trabajo también se trasladó a todas las escenas creadas mediante inteligencia artificial. Antes de recrear el histórico órgano Gavioli, del Pabellón de Lino, el autor investigó cómo eran realmente estos instrumentos, su funcionamiento y su aspecto, apoyándose en abundante documentación y material audiovisual conservado.

Chacho chuta el balón con su pierna derecha ‘A Coruña na Memoria 1900-1960’

Algo similar ocurrió con los futbolistas del Deportivo que aparecen en el vídeo. Los tres (Chacho, Diz y Reboredo) fueron elegidos “porque coincidieron en la plantilla de la temporada de 1932 y figuraban entre los más destacados de aquel equipo”. Incluso lo que en principio creyó un error acabó teniendo justificación: Chacho aparece rematando con la pierna derecha pese a ser zurdo. Tras varios intentos fallidos de corregir la escena, González de Lema descubrió que el futbolista también dominaba la diestra.

Una banda sonora con contexto histórico

La pieza interpretada por Miguel Fleta durante el vídeo “pertenece a un disco publicado en 1932 y podría formar parte del repertorio que el tenor cantó durante su actuación en el Teatro Rosalía ese mismo año”, señala el autor del vídeo.

Actuación de Miguel Fleta en el Teatro Rosalía ‘A Coruña na Memoria 1900-1960’

En el caso de Pucho Boedo, la canción utilizada está inspirada en otra que interpretó junto a Los Trovadores, “ya que en 1957 todavía no formaba parte de Los Tamara”. Además, el discurso que se escucha en el vídeo no es inventado: “Se empleó su propia voz, extraída de una entrevista realizada por Manuel Rivas, evitando así atribuirle unas palabras que nunca pronunció”.

Personajes elegidos con criterios de verosimilitud

Las personalidades históricas que aparecen en las distintas escenas fueron seleccionadas siguiendo tres criterios: que tuviesen una relación directa con A Coruña, estar vivas en la época representada y resultar creíble su presencia en la ciudad.

Algunas figuras fueron descartadas precisamente para preservar esa coherencia histórica. Entre ellas, Gala Murguía de Castro, hija de Rosalía de Castro, que aún vivía en 1957, aunque ya contaba con 86 años. El autor prefirió no forzar una escena poco verosímil.

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También se buscó que cada personaje apareciera con la edad que realmente tendría en el momento representado. Rosalía de Castro, por ejemplo, pasea por los Cantones en 1875 utilizando como base una fotografía auténtica de aquella época. González de Lema asegura que siempre ha preferido trabajar sobre imágenes históricas reales antes que reconstruir espacios de los que apenas existe documentación gráfica. La única excepción importante es la escena de Pablo Picasso en la playa, cuyo entorno tuvo que recrearse al no existir referencias suficientes, aunque el paisaje natural permitió aproximarse con mayor facilidad a su aspecto original.

Las expresiones de los personajes también fueron cuidadosamente estudiadas. Elisa y Marcela aparecen con la discreción y el nerviosismo que probablemente acompañaron a su histórica boda en la iglesia de San Jorge en 1901. La escena muestra un entorno prácticamente vacío porque, según la documentación consultada, el enlace se celebró a las 7.30 horas de la mañana y todo apunta a que la pareja intentó pasar desapercibida.

Ese mismo tratamiento se trasladó a otros protagonistas, como Xan das Bolas, cuya simpatía intenta reflejarse en pantalla, o al encuentro entre Luis Suárez y Arsenio Iglesias, donde se buscó transmitir la complicidad que ambos mantenían.

La música original forma parte del relato

Mientras el primer vídeo estaba narrado desde la perspectiva de quien ya pertenece a la ciudad, el segundo cuenta la historia de alguien que llega por primera vez a A Coruña y se enamora de ella desde el primer instante.

La letra de la canción principal, ‘Fogar a primeira vista’, fue desarrollada con ayuda de ChatGPT, aunque la idea general y el estribillo ya estaban definidos previamente por el autor: “La composición musical se realizó con herramientas de inteligencia artificial, pero requirió cientos de pruebas, múltiples ediciones y numerosos ajustes manuales para perfeccionar aspectos como la pronunciación, el ritmo o la interpretación”, precisa.

Además, la sincronización entre música e imagen fue diseñada cuidadosamente para que los cambios musicales coincidieran con las transiciones visuales y con el contenido narrativo de cada escena.

Laia & The Floren Times, viajeros del tiempo

El grupo que aparece en el vídeo, Laia & The Floren Times, es una banda ficticia creada para enlazar las distintas épocas representadas.

El nombre también encierra un doble significado. “Laia” hace referencia a la inteligencia artificial, mientras que “The Floren Times” es un homenaje a Florentino, bisabuelo del autor, y al apodo con el que se conoce a su familia en Laxe.

Estos personajes actúan como viajeros del tiempo que sirven de hilo conductor entre las diferentes décadas sin convertirse en protagonistas, permitiendo además integrar la música original dentro de la narración sin romper la ambientación histórica.

La IA, una herramienta al servicio de la historia

Aunque el proyecto utiliza inteligencia artificial, González de Lema insiste en que “la tecnología representa solo una parte del proceso”.

“La mayor parte del tiempo se invierte en investigar, contrastar información, corregir errores y revisar cada escena de forma manual”, asegura. Según explica, la IA puede generar imágenes espectaculares, “pero también introduce numerosos fallos históricos que únicamente pueden corregirse mediante intervención humana”.

Reconoce además que el vídeo contiene pequeños errores, algunos inevitables y otros mantenidos de forma consciente para no perder secuencias muy logradas. Uno de ellos puede verse durante unos fotogramas, cuando el nombre del periódico 'Ydeal Gallego' aparece incompleto.

Para González de Lema, el trabajo con inteligencia artificial está muy lejos de consistir en pulsar un botón: “Muchas escenas pasan por decenas de versiones antes de alcanzar el resultado definitivo”.

Su objetivo nunca ha sido demostrar lo que puede hacer la IA, sino conseguir que el espectador olvide la tecnología y tenga la sensación de estar contemplando la Coruña de otra época”.