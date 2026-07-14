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A Coruña

Aparece en su casa de Mesoiro el cuerpo de un hombre del que no sabían nada desde hacía días

Los Bomberos accedieron al interior de la vivienda a través de una ventana

Esther Durán
14/07/2026 22:56
Una dotación de Bomberos, esta mañana, en la calle Santo Tomás
Una dotación de Bomberos, en una imagen de archivo
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Los Bomberos de A Coruña encontraron esta tarde el cuerpo sin vida de un hombre del que no sabían nada desde hace días. Atendieron una llamada a las cinco de la tarde para la apertura de una puerta, una de las salidas habituales que hacen cuando no es posible acceder a una vivienda y hay una persona en el interior que no puede abrir porque se encuentra indispuesta o se ha caído. También acuden cuando los familiares no saben nada de alguien desde hace varios días. 

El aviso era para la calle Illa de Sálvora, en la zona de Mesoiro, para entrar en una casa de cuyo propietario no sabían nada sus parientes desde hacía unos días. Tal y como suele ser el procedimiento habitual, los Bomberos accedieron al interior de la vivienda a través de una ventana, ayudados por el camión autoescalera. 

Una vez en el interior, localizaron el cuerpo sin vida de este hombre, por el que ya no se podía hacer nada. 

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