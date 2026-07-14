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A Coruña

Alvedro pierde pasajeros en junio tras la reapertura del aeropuerto de Santiago

El dato del último mes es ligeramente inferior al del pasado año

Ep
14/07/2026 15:22
Un avión aterriza en la pista del aeródromo de Alvedro
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Quintana
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Los aeropuertos gallegos han gestionado en el mes de junio de 2026 un total de 479.430 pasajeros, 139.522 pasajeros más que en el mes anterior tras la reapertura del aeropuerto Rosalía de Castro-Santiago de Compostela, que permaneció cerrado del 23 de abril al 27 de mayo. Además, se registraron 4.952 movimientos de aeronaves -3.507 en el mes anterior- y 309 toneladas de mercancía -27 menos que en mayo-.

En lo que va de año, los tres aeropuertos gallegos han registrado un total de 2.203.812 pasajeros -466.359 menos que en los primeros seis meses de 2025- y 22.756 movimientos de aeronaves -3.339 menos que en el primer semestre de 2025-.

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En cuanto a los datos por terminales, en el pasado mes de junio se observó la recuperación de la actividad en el Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, que registró 277.649 pasajeros, una cifra muy superior a la del mes de mayo, cuando tuvo solo 31.594 viajeros, debido al cierre de la terminal por obras. Con todo, la cifra es un 10,5% inferior a la registrada en el mismo mes de 2025.

El aeropuerto de A Coruña registró en junio un total de 107.799 pasajeros -87.336 menos que en mayo-, un dato ligeramente inferior al de junio de 2025 -1,5%-.

Por su parte, el Aeropuerto de Vigo pasaron, durante el pasado mes, 93.982 pasajeros -19.197 menos que en el quinto mes- y casi idéntico al del junio de 2025 -0,5%-.

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