A Coruña inicia las Fiestas de María Pita con la 25 edición del Festival Manicómicos 

Una imagen del Festival Manicómicos de 2025 Archivo El Ideal Gallego

La 25 edición del Festival Manicómicos, una de las citas más consolidadas de la programación cultural de verano de la ciudad, comienza este jueves 16 con una amplia oferta de espectáculos de circo, clown, humor, música y teatro de calle para todos los públicos. Este evento supone también el inicio de las Fiestas de María Pita 2026, con una programación que se expandirá hasta comienzos de septiembre.

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Organizado con la colaboración del Concello da Coruña, el festival celebra este año un cuarto de siglo de trayectoria convertido en un referente de las artes escénicas de calle en Galicia. Nacido en 2004 como una propuesta de sala, Manicómicos forma parte hoy día de la identidad cultural y festiva de la ciudad.

En esta edición especial, el festival ofrecerá 17 espectáculos gratuitos repartidos entre el Paseo das Pontes, el Campo da Leña, la plaza Pablo Iglesias y el parque de Santa Margarita, con un programa que reúne artistas procedentes de Galicia, Cataluña, Madrid, Euskadi, Valencia, Argentina, México e Colombia.

El conselleiro de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro, destacó la importancia de un evento que “leva vinte e cinco anos achegando a cultura á rúa, convertendo os espazos públicos en lugares de encontro, convivencia e creación artística”. Castro señaló también que “Manicómicos é un exemplo do compromiso do Goberno de Inés Rey coa cultura accesible e de calidade, ademais dun escaparate excepcional para o circo contemporáneo, o clown e as artes escénicas para todos os públicos”.

Programación

La programación comienza este jueves en el Paseo das Pontes con un obradoiro de circo participativo para toda la familia a cargo de Atípico Circo, al que seguirán los espectáculos ‘¡Qué disparate!’, de Cirko Psikario; ‘Morpha’, de la compañía Andrea Ríos; y ‘Solo’, de Roi Borrallas, una producción galardonada con premios como el Zirkólika 2022 y el Fetén 2023.

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A lo largo de cuatro jornadas pasarán por el festival compañías de reconocido prestigio como Always Drinking Marching Band, Mundo Costrini, Paco Panjabi, Koilara Teatro, Cía. Seon, Abraham Arzate, Mina Clown o Cía. SÖA, configurando una programación internacional que convive con el firme apoyo al talento gallego, una de las señales de identidad del festival desde sus inicios.

La celebración del 25 aniversario llega, además, en un momento especialmente significativo para Manicómicos tras recibir en 2025 el Premio Circored ás Boas Prácticas, concedido por la Federación de Asociacións Profesionais de Circo de España en reconocimiento a su trayectoria y contribución a la difusión de las artes circenses.

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El festival concluirá el domingo 19 de julio en el anfiteatro de Santa Margarita con la tradicional Gala Manicómicos, un espectáculo de variedades cómicas y circenses presentado por Niño Costrini y Romina Kraus, que reunirá artistas participantes en esta edición y otras sorpresas para conmemorar por todo lo alto este aniversario.

Toda la programación será de acceso gratuito. En caso de lluvia, los espectáculos se trasladarán al frontón de Riazor.