A Coruña anuncia el dispositivo especial para el día del eclipse, que cortará el Paseo Marítimo al tráfico

Inés Rey avanzó este martes los preparativos para el día del eclipse Cedida

Todo listo para el día en el que todo pasará en A Coruña. Un eclipse único en este siglo, un partido del Teresa Herrera contra el Real Madrid y un concierto de Los Satélites en María Pita obligaron, desde hace meses, a elaborar un dispositivo especial de seguridad y movilidad. La alcaldesa, Inés Rey, anunció este martes las medidas, que incluyen desde el refuerzo del transporte público, la adaptación de un aparcamiento disuasorio a la entrada de la ciudad y el corte del Paseo Marítimo al tráfico durante las horas de mayor tránsito.

La regidora aseguró que, como no hay precedentes, es “imposible” saber cuánta gente vendrá a la urbe el 12 de agosto. No obstante, casi 300 efectivos (cifra inicial) trabajarán intensamente ese día para que la seguridad sea total. El Ayuntamiento, además, ha identificado múltiples espacios en toda la ciudad desde los que se podrá contemplar el acontecimiento astronómico. El objetivo es “visibilizar puntos de proximidad en los barrios y, de esta forma, contribuir a la reducción de los desplazamientos y del tráfico rodado”. Así, Rey animó a “hacer piña en los barrios, como en San Juan”.

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Los quince enclaves más destacados para ver el eclipse son: el aparcamiento del Aquarium Finisterrae, la plaza do Galatea, Os Mariñeiros, la explanada del Ágora, el paseo de O Parrote, el parque de San Diego, el parque de Oza, el parque de Eirís, la plaza central de Xuxán, el edificio sindical del Sector 7, el parque de Novo Mesoiro, el monte de San Pedro y O Portiño. Como no podía ser de otra forma, los dos restantes no son otros que las playas de Riazor y el Orzán, pero en este caso, como puntos de observación prioritaria.

En la coraza del Orzán estará habilitado el puesto de mando avanzado, donde se analizará minuto a minuto la evolución del tráfico y las posibles incidencias en la ciudad. En este punto también estará situado el espacio para personas con movilidad reducida (PMR), para facilitar la visibilidad del eclipse. El Paseo Marítimo, Manuel Murguía y la avenida de la Habana se cortarán al tráfico a las 18.00 horas y se reabrirán por tramos tras el fin del evento astronómico. No recuperará la circulación total hasta que termine el partido del Deportivo de A Coruña contra el Real Madrid.

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El monte de San Pedro estará abierto a la ciudadanía, pero con condiciones específicas. El Gobierno municipal dispondrá un servicio especial de transporte público de ida y vuelta hasta la rotonda de la Estrada dos Fortes, principal vía de acceso al monte, que estará cerrada al tráfico. A partir de ahí se accederá a pie.

En cuanto a los aparcamientos disuasorios, el Ayuntamiento habilitará mil plazas de estacionamiento en el campus de Elviña y A Zapateira, en colaboración con la Universidad. Desde allí partirá una línea especial de transporte urbano.

Además de recomendar desplazamientos en la mayoría de lo posible, la alcaldesa anunció que se publicará un bando especial para la jornada en el que se estipularán normas para la realización de eventos en la hostelería. Así, quienes coloquen barras en el exterior de sus locales tendrán que permitir el uso de sus aseos o, si no, disponer de un baño químico. También estará prohibido poner música o animaciones durante la fase total del eclipse.