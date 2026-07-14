Hace 25 años | El polígono empresarial de Arteixo ofrecerá cobertura al Puerto Exterior

Una de las vías del polígono de Sabón CARLOTA BLANCO

Hace 25 años, en 2001, el polígono empresarial de Arteixo reserva la mitad de suelo industrial para carreteras y vías para el futuro puerto exterior; en 1976, hace 50 años, la ciudad de La Coruña está en alerta por la aparición de numerosos casos de meningitis; hace 75 años, en 1951, la O.A.R de La Coruña asiste en Barcelona a las III Competiciones Nacionales y hace 100 años en 1926 proponen que la poeta Rosalía de Castro tenga una estatua en los jardines de Méndez Núñez.

Portada 14 de julio 2001 Archivo El Ideal Gallego

El polígono empresarial de Arteixo ofrecerá cobertura al puerto exterior

La construcción del nuevo parque industrial de Arteixo supondrá un paso más hacia el futuro del puerto exterior. El polígono reservará casi la mitad de su espacio total para la mejora de las comunicaciones. Según apuntó el alcalde de Arteixo, Manuel Pose Miñones, “el espacio para viales permitirá prepararnos para hacer frente al tráfico portuario que generará el nuevo puerto”. El proyecto inicial ocupará un total de seis millones de metros cuadrados, de los cuales más de tres millones se destinarán a carreteras y zonas verdes.

La primera piedra para la construcción se colocará el próximo lunes con la firma del protocolo para su creación. La decisión no es arbitraria, el diseño está condicionado por la construcción de la nueva dársena.

Portada 14 de julio 1976 Archivo El Ideal Gallego

Alerta en La Coruña por varios casos de meningitis

Una joven coruñesa de 13 años, hija de un funcionario público, falleció hace pocos días, a causa de la meningitis. Un muchacho que pasaba sus vacaciones en el campamento de Gandarío, fue trasladado rápidamente a la Coruña, al parecer, con síntomas de la misma enfermedad, si bien no fue posible obtener explicación oficial de los medios sanitarios. Un niño de La Cubela, de unos ocho años de edad, fue rápidamente trasladado al hospital Labaca, también con síntomas meningísticos. Hace unos meses, la enfermedad atacó al hijo de un médico coruñés.

Todos estos casos habían desencadenado, en los últimos días, un clima de auténtica inquietud en el pueblo coruñés, que comente la circunstancia de las personas afectadas por la bacteria “meningococo tipo B”.

Portada 14 de julio 1951 Archivo El ideal Gallego

La O.A.R. de La Coruña asiste a las III Competiciones Nacionales

Los componentes de las diversas secciones deportivas de la O.A.R. coruñesa salieron para Barcelona con objeto de asistir a las III Competiciones Nacionales de la O.A.R.

No sin vencer grandes dificultades, sobre todo de orden económico, se consiguió reunir una veintena de deportistas que integran el total de las especialidades. Como representante de fútbol de la ciudad de La coruña ha ido el Imperator.

Los muchachos coruñeses que nos representarán en el estadio de Monjuic han marchado llenos de entusiasmo y ardor combativo, pero en Barcelona se las tendrán que ver con equipos de mucha potencia como son los de Burgos, Barcelona, Madrid y León.

Portada 14 de julio 1926 Archivo El Ideal Gallego

Proponen que Rosalía de Castro tenga una estatua en Méndez Núñez

Recíbense noticias de los gallegos residentes en América, acogiendo con entusiasmo la iniciativa promovida por el alcalde, de eregir a la insigne poeta Rosalía de Castro, en el porque de Méndez Núñez, de esta ciudad, en donde al presente, se admiran las dedicadas a la ilustre pensadora Concepción Arenal y a la eximia artista condesa Pardo Bazán.

En Buenos Aires propuso con todo interés esta iniciativa, el distinguido gallego don Julio Dávila, que ahora se halla en esta ciudad, y aquí conferenció con el alcalde para determinar el plan a seguir al mejor éxito del proyecto en la República Argentina.

El propósito de erigir el monumento en proyecto a la inmortal autora de “Follas Novas”, está en vías de franca y rápida ejecución.