Un clásico del reguetón revive en el Coliseum su perreo más clásico

Yandel y la Orquesta Gaos, ayer, en el Coliseum Quintana

Son dos estilos que en principio no tienen nada que ver pero hoy sonaron como si fuesen uno solo en un Coliseum entregado que revivió los himnos de Yandel en versión sinfónica junto a la Orquesta Gaos.

El artista puertorriqueño es historia viva del reguetón desde hace más de 20 años, más conocido por formar parte del dúo Wisin & Yandel. Entre sus temas más escuchados destacan ‘Puño de Tito’, ‘Noche de sexo’, ‘Abusadora’, ‘Rakata’, ‘Ay mi Dios’ o ‘Moviendo caderas’.

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Son clásicos que hoy sonaron más clásicos que nunca en un escenario en el que Yandel puso la voz y una orquesta formada por decenas de músicos con formación en música clásica pusieron el sonido en vivo.

El resultado fue hipnótico; parecía que eran dos géneros que nacieron para estar juntos y apenas se notaba que fuese una orquesta la que acompañaba al artista. Una propuesta única que dejaba atrás los prejuicios del reguetón, siguiendo la estela de otros grandes artistas que vuelven a los orígenes para descubrir nuevos formatos.