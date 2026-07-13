Tortillas, fideuá, churrasco y mucha música para celebrar el Carmen en As Xubias

Imagen de archivo de una procesión de la Virgen del Carmen Archivo El Ideal Gallego

El barrio de As Xubias celebrará un año más sus fiestas en honor a la Virgen del Carmen. Este año la gastronomía será una de las grandes protagonistas, junto con una sorpresa: el pregonero. Desde la organización de este evento en A Coruña no han querido desvelar el secreto de su nombre, solo una cosa sobre él o ella: es el "veciño máis especial".

El programa de fiestas se abrirá el sábado, 18 de julio, a las 13.00 horas con el pregón y una sesión vermú amenizada por El Corta.

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A las 14.00 se celebrará la presentación de las tortillas del concurso, que tendrá lugar a las 15.00, y que estará acompañada de una pulpeira en la plazoleta.

Por la tarde, los más pequeños serán los protagonistas de una búsqueda del tesoro desde las 17.00, junto con juegos populares. De la música tradicional se encargará la Asociación de Coros e Danzas Eidos desde las 19.00 horas.

A las 20.00 habrá una gran churrascada y a las 21.00 se sortearán jamones. Desde las 22.00 la música llega a la fiesta con Folkolicos, Kafé de Pota y Dj. La jornada se cerrará con fuegos artificiales a medianoche.

Al día siguiente, el 19 de julio, habrá sesión vermú desde las 14.00 con la Asociación Cultural Folclórica Folerpas. Desde las 15.00 se podrá degustar fideuá de zorza y queixo de Arzúa, y a las 16.00 comenzará el verbeneo de fin de fiesta.

La procesión marítima en honor a la Virgen del Carmen será a las 17.00 y a las 18.00 se celebrará el juego de la rana.