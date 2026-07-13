Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Mejoran la accesibilidad y la señalización de los apeaderos en la conexión con Santiago

Ep
13/07/2026 02:30
pagina prueba
Vista del apeadero de Uxes antes de las obras
Archivo el ideal gallego
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Aunque son las obras de la intermodal de A Coruña las que captan la atención, las estaciones de Uxes (Arteixo), Cerceda-Meirama y Ordes han estrenado andenes, pasos inferiores, aparcamientos y otras instalaciones renovadas, tras una inversión de 8,4 millones de euros realizada por el Adif. La empresa pública asegura que los viajeros verán “reforzada” la accesibilidad y la funcionalidad de estas estaciones, ubicadas en un radio de unos 30 kilómetros y con servicios de media distancia en la línea que une las ciudades de Vigo, Santiago de Compostela y A Coruña.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante una Sesión de control al gobierno en el Senado

El PPdeG exige que Óscar Puente aclare el “caos ferroviario” en el Congreso

Más información

El Adif ha remodelado los andenes de la estación de Uxes, aumentando su superficie, para facilitar el flujo de viajeros, y la subida y bajada de los trenes. Además, están cubiertos con nuevas marquesinas y disponen de refugios para resguardo de los viajeros tanto para la lluvia como los días de sol.

También se ha mejorado la seguridad con la instalación de cámaras de circuito cerrado

A mayores, presenta una renovada rampa de acceso al paso inferior que comunica los andenes, con nuevo pavimento y barandillas. El aparcamiento también se ha remozado con un nuevo asfaltado, distribución y señalización de plazas, y nueva iluminación.

Con todo, el Adif ha colocado en todas las instalaciones iluminación de tipo led, nuevos sistemas de información al viajero, mobiliario y señalética. Además, dispondrán de un sistema de control de seguridad mediante circuito cerrado de televisión (CCTV).

También se ultima la nueva zona de vías y andenes de la estación de A Coruña, que quedará finalizada en las próximas semanas, en la que se están invirtiendo docenas de millones de euros y que aborda ya su recta final. La marquesina es una estructura de acero de 9.884 metros cuadrados de superficie, que cubrirá con 200 metros de longitud y 48,5 metros de anchura, la nueva zona de vías y andenes en la ampliación del recinto hacia el sur.

Fuera del área

También Ordes ha estrenado un refugio para zona de espera de los viajeros, tras adecuar el espacio del antiguo vestíbulo de la estación y dotarlo de bancos, monitores de información y megafonía. También está dotada de unos remozados andenes, tras la pintura y reparación de las marquesinas, y la reposición del pavimento. Además, Ordes cuenta con un paso inferior renovado con rampas de accesos, tras sustituir pavimento, barandillas, iluminación y señalética y adecuar el aparcamiento.

Por su parte, la estación de Cerceda-Mirama también presenta un renovado refugio de viajeros que recupera parte del antiguo vestíbulo. Igualmente, cuenta con remodelados andenes y marquesinas, en los que además se han instalado dos nuevos ascensores panorámicos; y una nueva rampa de acceso desde el aparcamiento hasta los andenes.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Una persona pasa por delante de la estación de tren en obras

La línea que conecta A Coruña con Madrid genera más dudas que nunca tras el incidente en O Irixo
Dani Sánchez
Varios camiones circulan por una carretera del Puerto Exterior de Langosteira

Los días en los que el Puerto Exterior de A Coruña registra sus mayores picos de tráfico rodado
Iván Aguiar
Ana Bermejo, usuaria de Anhida, posa para El Ideal Gallego

Cuando descubres a los 36 años que tienes TDAH y autismo: "Dicíanme que non podía ser porque tiña parella e estudos"
Lucía Crujeiras
El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante una Sesión de control al gobierno en el Senado

El PPdeG exige que Óscar Puente aclare el “caos ferroviario” en el Congreso
Redacción