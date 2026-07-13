Mejoran la accesibilidad y la señalización de los apeaderos en la conexión con Santiago

Vista del apeadero de Uxes antes de las obras Archivo el ideal gallego

Aunque son las obras de la intermodal de A Coruña las que captan la atención, las estaciones de Uxes (Arteixo), Cerceda-Meirama y Ordes han estrenado andenes, pasos inferiores, aparcamientos y otras instalaciones renovadas, tras una inversión de 8,4 millones de euros realizada por el Adif. La empresa pública asegura que los viajeros verán “reforzada” la accesibilidad y la funcionalidad de estas estaciones, ubicadas en un radio de unos 30 kilómetros y con servicios de media distancia en la línea que une las ciudades de Vigo, Santiago de Compostela y A Coruña.

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El Adif ha remodelado los andenes de la estación de Uxes, aumentando su superficie, para facilitar el flujo de viajeros, y la subida y bajada de los trenes. Además, están cubiertos con nuevas marquesinas y disponen de refugios para resguardo de los viajeros tanto para la lluvia como los días de sol.

También se ha mejorado la seguridad con la instalación de cámaras de circuito cerrado

A mayores, presenta una renovada rampa de acceso al paso inferior que comunica los andenes, con nuevo pavimento y barandillas. El aparcamiento también se ha remozado con un nuevo asfaltado, distribución y señalización de plazas, y nueva iluminación.

Con todo, el Adif ha colocado en todas las instalaciones iluminación de tipo led, nuevos sistemas de información al viajero, mobiliario y señalética. Además, dispondrán de un sistema de control de seguridad mediante circuito cerrado de televisión (CCTV).

También se ultima la nueva zona de vías y andenes de la estación de A Coruña, que quedará finalizada en las próximas semanas, en la que se están invirtiendo docenas de millones de euros y que aborda ya su recta final. La marquesina es una estructura de acero de 9.884 metros cuadrados de superficie, que cubrirá con 200 metros de longitud y 48,5 metros de anchura, la nueva zona de vías y andenes en la ampliación del recinto hacia el sur.

Fuera del área

También Ordes ha estrenado un refugio para zona de espera de los viajeros, tras adecuar el espacio del antiguo vestíbulo de la estación y dotarlo de bancos, monitores de información y megafonía. También está dotada de unos remozados andenes, tras la pintura y reparación de las marquesinas, y la reposición del pavimento. Además, Ordes cuenta con un paso inferior renovado con rampas de accesos, tras sustituir pavimento, barandillas, iluminación y señalética y adecuar el aparcamiento.

Por su parte, la estación de Cerceda-Mirama también presenta un renovado refugio de viajeros que recupera parte del antiguo vestíbulo. Igualmente, cuenta con remodelados andenes y marquesinas, en los que además se han instalado dos nuevos ascensores panorámicos; y una nueva rampa de acceso desde el aparcamiento hasta los andenes. 