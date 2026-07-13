La línea que conecta A Coruña con Madrid genera más dudas que nunca tras el incidente en O Irixo

Una persona pasa por delante de la estación de tren en obras Archivo El Ideal Gallego

Galicia cuenta con la red ferroviaria más heterogénea de todo el país. Un total de cuatro anchos de vía distintos (ibérico, estándar, mixto y estrecho) conviven en las líneas que conectan sobre raíles los diferentes puntos de la comunidad. El que mayor kilómetros acumula de toda la región es el ibérico, que recorre el Eje Atlántico –corredor de Media Distancia más utilizado en España en 2024–, pero que también ampara la estructura que une Santiago y Ourense, una línea que, a pesar de ser la única preparada para albergar la Alta Velocidad, en los últimos años es más conocida por la gran cantidad de limitaciones de velocidad e incidencias que registra que por ser la única vía de escape hacia la Meseta.

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La última de ellas, la que se vivió el pasado miércoles, cuando un elemento de la catenaria a la altura de la localidad ourensana de O Irixo que se encontraba en mal estado provocó daños en el pantógrafo de un tren Avlo pasadas las 10.30 horas, aunque, según informó Renfe, otros tres convoyes que pasaron anteriormente también sufrieron daños por los problemas en la infraestructura. Problemas que cada vez generan más dudas sobre su fiabilidad entre los viajeros.

Caos ferroviario

Desde la Plataforma de Usuarios de Media Distancia de Galicia denuncian que estas incidencias “ya son más habitualidades”. “Entendemos que estas situaciones son difíciles, no sabemos si es una deficiencia de inversión o de mantenimiento, pero no podemos permitir que suponga un perjuicio para los usuarios”, explican. También criticaron que, en este caso, la información de Renfe y Adif no ha sido la misma y que ha llegado “a cuentagotas” y “sin margen de maniobra”. “Es incomprensible que en este periodo en el que se ha sustituido el transporte ferroviario en determinados tramos de la línea (A Coruña), haya habido menos incidencias en el transporte por carretera que en el de vías. Y eso que en la carretera afectan factores externos y en el tren no. Renfe y Adif deberían tener el control de lo que sucede en sus vías y esto no es, en absoluto, fiable”, concluyen.

Más de 48 horas tuvieron que pasar para que la línea operase de nuevo con normalidad. Mientras tanto, miles de usuarios sufrieron horas de espera para que encontrar una alternativa en las estaciones de Ourense y Santiago. Apenas dos semanas antes, el 25 de junio, otra avería en la misma línea provocó retrasos en varios convoyes con destino a Madrid. Y es que, según el portal web del Adif en el que se muestra las Limitaciones Temporales de Velocidad (LTV), el administrador mantiene reducciones por más de 60 incidencias en toda la comunidad. En el caso de la línea entre Ourense y Santiago de Alta Velocidad, un total de cinco. O lo que es lo mismo, un fallo en la infraestructura cada 17 kilómetros.

Los expertos en ferrocarril gallego consideran que las continuas incidencias en este tramo se deben a un “mantenimiento insuficiente” de la vía. Todo ello en un momento en el que el corredor, que cumplirá este 2026 quince años, vuelve a estar en la agenda política –esta vez de la Unión Europea– con el objetivo de buscar la operatividad total de los trenes de Alta Velocidad en todo su territorio. No obstante, para ello se necesitará un cambio de ancho. Un proceso no tan sencillo. Antes de cambiar a estándar en la línea Ourense-Santiago, hay que llevar este tipo de ancho a la capital ourensana y, aunque es un proceso que ya está en marcha, no será una realidad hasta 2030.