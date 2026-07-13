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A Coruña

La parada de autobús del Obelisco volverá a estar operativa este mes

Comienza la instalación de las nuevas marquesinas, cubiertas y más amplias que las anteriores

Lara Fernández
Lara Fernández
13/07/2026 14:07
Instalación de las marquesinas en el Obelisco
Instalación de las marquesinas en el Obelisco
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La  hoja de ruta de las obras de remodelación de los Cantones avanzan con una actuación que ya es visible desde este lunes: la instalación de las nuevas marquesinas de las paradas de autobús urbano en el Obelisco. 

Las estructuras, en el Obelisco y junto al Copacabana, tienen unas dimensiones más amplias que las anteriores. Para el diseño de las paradas se tuvieron en cuenta dos aspectos: el primero, su función como punto de espera y, además, la necesidad de disponer de un espacio cómodo y cubierto, tal y como ya se ejecutó en la parada de Alcalde Manuel Casás. 

Será a finales de este mes cuando entren en servicio, anulando, provisionalmente, ya que volverán a estar operativas, las paradas del entorno de la plaza de Mina, que también serán remodeladas. La parada del Cantón Pequeño contará con una cubierta por primera vez en su historia. "Trátase de continuar avanzando na remodelación dos Cantóns con máis espazo peonil, mais tamén con melloras nos servizos que xa se prestaban, como as paradas do transporte público", indicó la alcaldesa, Inés Rey.

Además, esta semana también comenzará tanto la pavimentación del nuevo carril bici de los Cantones (con la que ya será visible su firme diferenciado) como la disposición de la capa de rodadura en la calzada. O lo que es lo mismo, la primera capa de asfalto que se estrenará en los dos carriles por los que circulará el tráfico rodado, uno por sentido.

Esta última intervención se llevará a cabo en horario nocturno hasta el viernes 17 y supondrá cortes de tráfico, solo por la noche, entre la plaza de Mina y Manuel Casás.

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