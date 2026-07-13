La Xunta sorteará este martes las cuatro viviendas públicas de San Andrés y catorce en Xuxán

El número 88 de San Andrés Patricia G. Fraga

La Xunta sorteará este martes catorce viviendas públicas en el barrio de Xuxán y las cuatro de San Andrés, tal y como adelantó El Ideal Gallego, que pertenecen al edificio del número 88 de la vía y que fue adquirido dentro del programa Rexurbe. Todas ellas estarán destinadas al alquiler accesible.

La conselleira de Vivenda, María M. Allegue, y la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, asistirán al sorteo, que comenzará a las 10.00 horas en el edificio administrativo de la Xunta en Monelos.

El sorteo se realizará ante notario entre los inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda y se trata del primer sorteo en el que ya se considera el aumento del umbral máximo de renta hasta cuatro veces el Iprem, 4,5 en familias numerosas.

Los requisitos de los beneficiarios serán, entre otros, estar inscritos en el Registro Único de Demandantes de Vivienda para la ciudad de A Coruña como municipio preferente, además de residir o trabajar en este municipio.