Juan Antonio Cuéllar | “La nueva imagen de la OSG la tiene que posicionar como lo que es: la orquesta de Galicia”

Juan Antonio Cuéllar, en las oficinas de la OSG Javier Albores

Este pasado mes de junio, la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) cerró su primera temporada completa con Juan Antonio Cuéllar como gerente del Consorcio para la Promoción de la Música, un primer curso que ha sido, dice, “de mucho aprendizaje” y que ha servido para poner las bases de la “escalera” que es su hoja de ruta para las próximas temporadas.

¿Qué balance hace de este primer año completo?

Cuando llegué hace un año, me encontré con una situación de orden de presupuesto, financiera, muy adversa, que ponía en vilo la posibilidad de hacer o no una programación. Había recomendaciones del área fiscal del Ayuntamiento que sugerían que no hiciéramos nada. Porque no había cómo hacerlo. Esa fue la noticia que me recibió (ríe). Trabajamos con mucho cuidado y miramos, dentro del presupuesto, qué se podía hacer. ¿Dónde estaban los límites? ¿Dónde estaban las posibilidades?

¿Y dónde estaban?

Sacamos muy tarde una temporada, en septiembre. Vendimos abonos muy tarde. Justo ahora en junio es cuando estamos vendiendo los de la próxima temporada, que es lo normal. Pero aun así logramos cautivar el interés de la gente. Logramos renegociar los cachés de los artistas comprometidos, bajamos ostensiblemente los costes de programación. Hicimos proyectos donde los músicos se involucraron de forma muy consciente y generosa. Y salimos adelante, logramos superar la crisis económica. Cerramos el 2025 con superávit. Saneamos todas las finanzas del Consorcio. La mayoría de los conciertos funcionaron muy bien en taquilla, fue una temporada muy positiva tanto para el desarrollo de la orquesta como para el impacto que la orquesta tiene en la ciudad, desarrollamos también los proyectos educativos, en lo que se llama Son Futuro.

La Sinfónica nombrará próximamente a Javier Fajardo director musical y artístico del Coro, en sustitución de Carlos Mena

¿Se podría decir entonces que la Orquesta va a afrontar la próxima temporada como una nueva etapa?

Yo creo que es parte de la misma. Es como que ya hicimos el primer peldaño, vamos al peldaño número dos, pero es la misma escalera. Tenemos que seguir siendo cautos y cuidadosos con el presupuesto, tenemos que mantener esa filosofía, ese carisma de implicación para sacar adelante una temporada. Esto seguro de que vamos a lograr éxitos maravillosos, se vienen cosas especiales.

En la presentación hablaba de la OSG como la “mejor orquesta de España”. Sin problemas económicos, ¿podría aspirar a ser la mejor de Europa?

(Ríe). Por eso te digo que es un peldaño en una escalera. Cada temporada nos debe orientar, llevar al objetivo que es ese, estar de verdad situados dentro de las orquestas más importantes de Europa. Ese es el sentir. Pero lo más trascendente que puede hacer es considerarse como una orquesta que tiene un valor social importante, que tiene una implicación con el desarrollo de Galicia, que tiene compromiso con los niños, los jóvenes, las familias... que debe mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Este año la orquesta cambia de imagen.

Es un poco la consecuencia de todo lo que emprendimos este año. No es que cambiemos de imagen y entonces cambien las cosas, sino que cambiamos las cosas y, al cambiar, requieren un cambio de empaque, de visión. Hay un elemento que es el mirar sobre el origen, saber que es una orquesta ubicada en un lugar que tiene una responsabilidad, como dije social, que debe representar un entorno. Buscamos un símbolo que expresara esa esencia gallega, con un elemento celta que lo diferencia del resto de España. Esta imagen tiene eso, posicionar a la orquesta por lo que es: de Galicia.

En la presentación de la temporada hablaba de Carlos Mena, ¿seguirá al frente del coro?

Vamos a nombrar a Javier Fajardo como director musical y artístico de los coros. La idea es que el Coro OSG sea concebido como un universo más grande: un camino desde el Coro Infantil para que un niño algún día pueda ser parte del Coro OSG y garantizar al coro una vida a largo plazo. Carlos Mena ha dejado un legado con el que estamos profundamente agradecidos, un músico de altísimo nivel. Ha hecho un aporte muy especial, significativo y durable en la calidad del trabajo que hace el coro. Su presencia ha cambiado el rumbo al coro y le ha dado una nueva dimensión, eso creo que es el legado de él y es lo que vamos a honrar con Javier, que ha sido su discípulo.

Tal como lo dice, sería crear para el coro un sistema parecido al de la Orquesta Joven e Infantil, poder empezar a educar a los niños para que se queden en el coro.

Exacto, tal cual. Y hacer actividades conjuntas también. Vamos a abrir la temporada con la ‘Tercera sinfonía’ de Mahler, que son seis movimientos y el quinto es un movimiento coral que tiene un coro de mujeres y niños. Vamos a tener ahí a las dos agrupaciones. Más adelante vamos a hacer el ‘Réquiem’ de Fauré y en la segunda parte del concierto haremos una obra de Juan Durán (‘Crisol unión de tres religiones’) que combina coro infantil, joven y de adultos. Vamos a ir caminando en esa dinámica. Gracias a Dios, la música nos permite armonizar una cosa con otra, que es muy bonito, es un poco lo que vimos el 21 de junio (‘Generación Sinfónica’) con los niños... lograr hacer una armonía entre todos, que es como un poco la lección especial que tiene la música para la humanidad.