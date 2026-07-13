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A Coruña

Hombres G actuará en A Coruña en septiembre como parte del Recorda Fest

El grupo de pop-rock español compartirá escenario en el muelle de Batería con artistas como Cali y el Dandee, Juan Magán o Sidecars

Julia Nóvoa
13/07/2026 20:10
El grupo Hombres G, en una imagen promocional
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Hombres G actuará en A Coruña el próximo mes de septiembre. La mítica banda madrileña, último cabeza de cartel por anunciar, se suma al cartel del Recorda Fest, que se celebrará en el muelle de Batería los días 4 y 5, donde compartirá escenario con artistas como Cali y el Dandee, Juan Magán o Sidecars, entre muchos otros.

El Recorda Fest sigue creciendo: Sidecars actuará en el puerto de A Coruña

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La banda de pop-rock español inicia una nueva etapa durante este 2026 con su gira 'Los mejores años de nuestra vida', un recorrido que comenzó el pasado mes de mayo en Albacete y que recorrerá las principales ciudades del país. Entre ellas, A Coruña, donde repetirán presencia en la urbe apenas tres meses después, el 5 de diciembre en el Coliseum, antes de despedirse, el día 12, en el Movistar Arena de Madrid.

Con esta confirmación, el Recorda Fest presenta ya el cartel más amplio de su historia, en el que figuran los artistas Cali y el Dandee, Juan Magán, La M.O.D.A., Marlon, Sidecars, Taburete, Hey Kid, Hydn, Inazio, Mafalda Cadernal, Galician Army, Señora DJ y Pavlenha. Además, habrá por primera vez una Recorda Sessions en la que Natalia Rodríguez, Selena Leo, Raúl, Fran Perea, Ella Baila Sola y David Civera harán recordar los mejores momentos de los 2000.

28 julio 2024A Coruña.- Los coruñeses vibraron ayer en la última jornada del Morriña Fest, que no se vio afectado por la cancelación del concierto de Íñigo Quintero y ofreció un espectáculo musical a la altura. Artistas como Aitana, Yandel, Lola Índigo o el grupo Lala Love You pusieron así el broche de oro a un evento que entre sus dos jornadas llevó al muelle de Batería a más de 40.000 personas

El calendario musical de A Coruña se comprime con la llegada del calor

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