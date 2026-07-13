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A Coruña

Hace 25 años | Descubren en un piso de la calle Cordelería el cadáver de un hombre

Belén Cebey
Belén Cebey
13/07/2026 00:10
Imagen actual de la calle Cordelería
El Ideal Gallego
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Hace 25 años, en 2001 aparece en una vivienda de la calle Cordelería un hombre que llevaba varios muerto. Según las primera investigaciones se debe a una muerte por causas naturales; en 1976, hace 75 años, la policía detiene a tres individuos por numerosos robos en supermercados, bares y peluquerías, entre otros establecimientos; hace 75 años, en 1951, aumenta en la ciudad la venta de huevos frescos y hace 100 años en 1926,la lotería nacional toca en La Coruña.

Portada 13 de julio 2001
Portada 13 de julio 2001
Archivo El Ideal Gallego

Descubren en un piso de la calle Cordelería el cadáver de un hombre

La Policía Local requirió los servicios de los bomberos para abrir una vivienda de la calle de Cordelería, donde los vecinos sospechaban que podía haber un cadáver. Los efectivos municipales encontraron tendido en el suelo el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición. Según los primeros indicios, se trata de una muerte por causas naturales. 

Para entrar en la vivienda rompieron uno de los cristales, pero no fueron capaces de abrir la ventana del primer piso que, según señalaron, se encontraba trabada. Lo que sí pudieron hacer fue observar en el interior de la vivienda y desde allí mismo descubrieron el cadáver. Al lugar acudió una dotación de la Policía Nacional.

Portada 13 de julio 1976
Portada 13 de julio 1976
Archivo El Ideal Gallego

Detenidos tres individuos autores de numerosos robos

Como consecuencia de las gestiones practicadas últimamente por la BIC sobre robos cometidos en nuestra ciudad, la Brigada de Investigación Criminal ha puesto a disposición de la autoridad judicial a José Ramiro Vázquez Morado, alias “El alemán”, de 18 años, Celso Vázquez Caamao, alias “El monstruo” y Alfredo Parcedo Fernández, de 26 años todos ellos sin profesión ni domicilio conocidos. 

El sereno de la Plaza de Vigo los sorprendió en una carnicería de la calle de Ferderico Tapia. Al ir hacia ellos intentaron darse a la fuga, por lo que fueron detenidos en ese momento por la Policía. Robaron en un supermercado, en varios bares y en una peluquería, entre otros establecimientos.

Portada 13 de julio 1951
Portada 13 de julio 1951
Archivo El Ideal Gallego

Aumenta la venta de huevos frescos en los puestos de La Coruña

Continúa expendiéndose al vecindario de la capital en los puestos reguladores instalados en los Mercados de la Plaza de Lugo y San Agustín una crecida cantidad diaria de huevos frescos al precio de 19.30 pesetas docena, incluidos los arbitrios municipales, medida que es preciso atribuir al celo que la primera autoridad civil de la provincia, don José Manuel Pardo, ha demostrado sentir con vista a mejorar las condiciones en que se desenvuelve el abastecimiento de los artículos declarados en régimen de libertad. 

Se anuncia la llegada de una nueva partida de huevos estando garantizada la posibilidad de una mayor venta que la actual, que puede llegar incluso las mil docenas diarias, si aumenta el número de compradores.

Portada 13 de julio 1926
Portada 13 de julio 1926
Archivo El Ideal Gallego

La suerte sonríe a La Coruña en la Lotería Nacional

Continúa la suerte favoreciendo a nuestra ciudad. En el sorteo celebrado han correspondido a la Coruña el segundo premio y otro de los de segunda categoría. 

Dicho segundo premio, de 65.000 pesetas correspondió al número 7.080, perteneciente a la Administración número 4 de doña Fernanda Mera, pero ésta sólo vendió cinco décimos a un matrimonio que supuso era forastero y los otros cinco décimos se los cedió con otros al administrados de la número 3, de don José Ferreiro. 

El premio de 2.000 pesetas correspondió al billete número 13.041, perteneciente a la Administración número 6 de don José Sío. Fue vendido en décimos sueltos por el revendedor Luciano Vázquez.

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