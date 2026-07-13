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A Coruña

El PPdeG exige que Óscar Puente aclare el “caos ferroviario” en el Congreso

Redacción
13/07/2026 02:32
El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante una Sesión de control al gobierno en el Senado
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EFE
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El PPdeG exige la comparecencia urgente del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para dar explicaciones ante las reiteradas incidencias en la red ferroviaria de Galicia, así como “do grave deterioro dos servizos ferroviarios operados por Renfe”. Para los diputados populares gallegos en el Congreso, este “caos ferroviario” ha dejado de ser “esporádico” para convertirse en “endémico, para desgraza dos usuarios”.

“As continuas incidencias ferroviarias están impactando de forma moi negativa no dereito a unha mobilidade segura e fiable dos usuarios, así como na actividade económica e turística”, alertan los diputados del PPdeG en el Congreso, donde presentan una batería de preguntas parlamentarias para que Puente comparezca en la Comisión de Transportes e informe de las iniciativas del Gobierno central ante la parálisis ferroviaria que sufre Galicia.

Perjuicios a los usuarios

Los populares gallegos, consultan al Ejecutivo de Sánchez por las medidas urgentes ante las incidencias y el deterioro en la red ferroviaria, así como por las responsabilidades que debe asumir el ministro –de quien depende el Adif y Renfe– ante el caos de los trenes en Galicia. También exigen responsabilidades por el incumplimiento de los protocolos de inspección y mantenimiento de la infraestructura y de los convoyes. “Isto xera enormes prexuízos aos usuarios, alén dunha evidente alarma social en todo o territorio”, denuncia el diputado popular Celso Delgado.

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“Preguntámonos tamén se este mantemento é o adecuado para adiantarse á acumulación de defectos, evitar a súa deterioración progresiva e manter a calidade do servizo”, concluye Delgado, que afirmó que la Xunta lleva meses pidiendo información.

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