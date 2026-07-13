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A Coruña

El Festival Noroeste Estrella Galicia de A Coruña ya tiene su cartel completo

La gran fiesta de la música herculina tendrá lugar del 5 al 8 de agosto

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
13/07/2026 11:34
Presentación del cartel completo del Festival Noroeste Estrella Galicia
Presentación del cartel completo del Festival Noroeste Estrella Galicia
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Después de varios avances, y de confirmaciones adelantadas, el Festival Noroeste Estrella Galicia de A Coruña ya tiene su cartel completo. Este lunes se pudo conocer cuáles serán los artistas que llenarán de música la ciudad entre el 5 y el 8 de agosto, en un festival en el que colaboran también el Ayuntamiento herculino, la Diputación y la Xunta, a través de los Concertos do Xacobeo.

A los ya conocidos Dorian, Sés, Ruxe Ruxe, Ana Lúa Caiano, Anna Andreu, Bongeziwe Mabandla, Pamela Rodríguez, Greasy Belly, Catuxa Salom, Bala, La Perra Blanco, Mari Froes, MFC Chicken o Moura, anunciados hace meses, y nombres como Frankie and the Witch Fingers, Fantastic Negrito (adelantados por El Ideal Gallego) y Echo & The Bunnymen, se añaden Agoraphobia, Ángel Stanich, Apolo 18, Bala, Diversidart ft. Silvina Penide y la Sophie Simonds Band, Bomba Estéreo, Colorado, David Regueiro Trío ft. Pablo Castaño, Familia Caaamagno e a Orquestra do Quince, Freestyle People & gallos del Borte, Law, Mar de Fondo, Mounqup, Orquesta Invisible, Rusowsky, Ruxe Ruxe, Sprints, Tsunami Arise, Vicente Calderón, Xosé Lois Romero & Aliboria, Yerai Cortés y Zënzar.

El festival Noroeste de A Coruña suma un nuevo cabeza de cartel: Bomba Estéreo

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Cartel del Festival Noroeste Estrella Galicia
Cartel del Festival Noroeste Estrella Galicia

Los escenarios serán siete: la playa de Riazor, Santa Margarita, la plaza de María Pita, el castillo de San Antón, la plaza de Azcárraga, la plaza de España y O Portiño.

Próximamente se conocerá el reparto por días, horas y escenarios de la casi cuarentena de eventos que formarán parte en esta edición del Noroeste.

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