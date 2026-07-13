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A Coruña

El Ayuntamiento coloca un banco amarillo en San Andrés para visibilizar el Sarcoma 

Este lunes 13 de julio se celebra el día internacional de este tipo de cáncer

Redacción
13/07/2026 18:29
La concejala Nereida Canosa, Inés Rey y María Teresa Deus, junto al banco
La concejala Nereida Canosa, Inés Rey y María Teresa Deus, junto al banco
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El Ayuntamiento de A Coruña y la Asociación de Sarcomas Grupo Asistencial (Asarga) conmemoraron este lunes el Día Internacional del Sarcoma con la instalación de un nuevo banco amarillo en el paseo de San Andrés, junto a la iglesia Castrense

“Las enfermedades poco frecuentes no pueden ser enfermedades invisibles. Porque cuando falta visibilidad también pueden faltar diagnóstico, recursos, investigación o apoyo. Y eso es algo que como sociedad no podemos permitir”, afirmó la alcaldesa, Inés Rey, junto a la presidenta de Asarga, María Teresa Deus

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Rey recordó en su intervención que el nuevo banco amarillo da continuidad al proyecto iniciado hace unos meses con la instalación del banco morado dedicado a la fibromialgia y que busca convertir este espacio en un símbolo de reconocimiento a las asociaciones de la ciudad. “Hoy sumamos un nuevo color de la mano de Asarga, y queremos seguir sumando muchos más”, señaló. 

Por su parte, la presidenta de esta asociación de pacientes de sarcoma reivindicó la necesidad de darle una mayor visibilidad a esta enfermedad considerada rara, así como el acceso equitativo a una atención sanitaria especializada, el impulso a la investigación y la mejora del diagnóstico precoz y de los tratamientos.

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