El Ayuntamiento coloca un banco amarillo en San Andrés para visibilizar el Sarcoma 

La concejala Nereida Canosa, Inés Rey y María Teresa Deus, junto al banco Quintana

El Ayuntamiento de A Coruña y la Asociación de Sarcomas Grupo Asistencial (Asarga) conmemoraron este lunes el Día Internacional del Sarcoma con la instalación de un nuevo banco amarillo en el paseo de San Andrés, junto a la iglesia Castrense.

“Las enfermedades poco frecuentes no pueden ser enfermedades invisibles. Porque cuando falta visibilidad también pueden faltar diagnóstico, recursos, investigación o apoyo. Y eso es algo que como sociedad no podemos permitir”, afirmó la alcaldesa, Inés Rey, junto a la presidenta de Asarga, María Teresa Deus.

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Rey recordó en su intervención que el nuevo banco amarillo da continuidad al proyecto iniciado hace unos meses con la instalación del banco morado dedicado a la fibromialgia y que busca convertir este espacio en un símbolo de reconocimiento a las asociaciones de la ciudad. “Hoy sumamos un nuevo color de la mano de Asarga, y queremos seguir sumando muchos más”, señaló.

Por su parte, la presidenta de esta asociación de pacientes de sarcoma reivindicó la necesidad de darle una mayor visibilidad a esta enfermedad considerada rara, así como el acceso equitativo a una atención sanitaria especializada, el impulso a la investigación y la mejora del diagnóstico precoz y de los tratamientos.