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A Coruña

Domingo Pose, nombrado Capitán Marítimo de A Coruña tras la marcha de Gonzalo Guillén

El delegado del Gobierno recibe al cargo saliente y al entrante

Iván Aguiar
Iván Aguiar
13/07/2026 16:58
Reunión realizada en la Delegación del Gobierno
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Domingo Pose Edrera será el nuevo Capitán Marítimo de A Coruña tras la salida de Gonzalo Guillén, que recientemente fue nombrado presidente de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil.

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Así lo ha informado la Delegación del Gobierno en Galicia, tras producirse una reunión en la que ambos fueron recibidos por el delegado, Pedro Blanco. Además, en este encuentro estuvieron presentes Juan Andrés Pérez (hasta ahora Capitán Marítimo de Vilagarcía de Arousa y que también se marcha a la Autoridad de Investigación de Accidentes) y su sucesor, Álvaro Vidal Casais.

Blanco felicitó a los capitanes salientes por su nombramiento y deseado “suerte” en la “importante tarea” que van a desarrollar a partir de ahora, “una labor que exige rigor, responsabilidad y compromiso con la ciudadanía y la verdad”.

De la misma manera, Blanco ha dado bienvenida a Álvaro Vidal Casais y a Domingo Pose Edrera. Además, les ha trasladado la “mano tendida” del Gobierno para seguir ahondando en la colaboración con las Capitanías Marítimas, según ha detallado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

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