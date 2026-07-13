Los días en los que el Puerto Exterior de A Coruña registra sus mayores picos de tráfico rodado

Varios camiones circulan por una carretera del Puerto Exterior de Langosteira Germán Barreiros

La Autoridad Portuaria de A Coruña lleva la contabilidad de múltiples estadísticas vinculadas con su actividad. Una de ellas es el tráfico de vehículos que cada día entra a las instalaciones del Puerto Exterior de Langosteira.

Estas cifras revelan un patrón llamativo: los lunes y los martes son los días que registran mayor actividad en el recinto ubicado en el municipio de Arteixo. El organismo que preside Martín Fernández Prado explica que esto se debe principalmente a que las empresas concesionarias que trabajan con productos agroalimentarios, como son los cereales, utilizan las naves portuarias como almacén en el que estos productos salen con destino a las fábricas gallegas que los utilizarán.

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Esta situación deriva que el mayor movimiento de mercancías se produzca en el inicio de cada semana, con la llegada de múltiples camiones.

Según el registro elaborado por la Autoridad Portuaria, los lunes se contabiliza una media de 1.107 vehículos y los martes se elevan hasta los 1.156. Una vez avanza la semana, las cifras disminuyen lentamente.

El miércoles entran a la dársena exterior una media de 870 coches y camiones, los jueves 843 y la cifra del viernes se reduce a 807. Mientras que la actividad portuaria se reduce de forma notable los sábados (104 vehículos) y domingos (con 44 de media).

El organismo portuaria también detalla que, de este total, se estima que un 60% se corresponden con camiones. El 40% restante son vehículos ligeros como turismos o furgonetas que cada día acceden a estas instalaciones.

Proyectos

La actividad de Langosteira no ha parado de crecer en los últimos años. Uno de los proyectos que aumentará el movimiento de mercancías en el recinto portuario y que se ejecutará en los próximos años lo promueve Exolum (la antigua Compañía Logística de Hidrocarburos, CLH), que avanza en la tramitación administrativa para poder construir una terminal de graneles líquidos. Con la previsión que recoge el proyecto hecho público, esta empresa ocupará 129.000 metros cuadrados de superficie, con lo que se convertirá en la empresa que más terreno ocupe en el recinto portuario.

Hasta que esta iniciativa se materialice, Repsol es por el momento la que más terreno tiene en concesión. En concreto, posee 113.253 metros cuadrados, distribuidos entre la lámina de agua del pantalán petrolero, las conducciones del poliducto de la refinería y otras instalaciones situadas en tierra, según ha explicado la Autoridad Portuaria de A Coruña.

Galigrain, del Grupo Nogar, tiene una importante presencia en la dársena de Langosteira, con 101.743 metros cuadrados concedidos mediante dos concesiones (una de 96.919 metros cuadrados destinada a graneles sólidos y otra de 4.824 metros cuadrados para unos tanques de graneles líquidos).

Terminales Marítimos de Galicia (TMGA) también cuenta con dos concesiones para diferentes naves. Una es de 51.991 y otra de 4.969 metros cuadrados. Entre las dos suman 56.960 metros cuadrados. Por su parte, Pérez Torres ocupa 46.336 metros. Esta última, junto con TMGA y Galigrain, son los tres principales estibadores de Langosteira, ya que se encargan de recibir importantes cantidades de productos agroganaderos.