Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mareas vivas
A Coruña

¿Desaparecerán esta semana las playas de A Coruña?

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
13/07/2026 13:41

La ciudad de A Coruña encara los próximos días con la incertidumbre -aunque casi certeza- de que sus playas pueden desaparecer casi por completo bajo el agua. Se trata del fenómeno de las mareas vivas, en los que la alineación de luna y sol hace que se den pleamares y bajamares muy extremas.

Las mareas vivas se dan solo cuando hay luna llena o nueva. Es esta segunda situación la que se produce en esta semana de julio. La luna, ahora en cuarto menguante, será nueva este martes, 14 de julio.

Este lunes, con todo, en playas como Matadero, Riazor y el Orzán ya se empezaron a notar los efectos de las mareas vivas, aunque todavía no de forma tan extrema. A las diez de la mañana la bajamar se iba a 0,8 metros, dejando el agua muy lejos de espacios como la Coraza que separa los dos arenales de la bahía coruñesa. Más aún se separará el mar a las diez y media, en la segunda bajamar de la jornada, que la tabla de mareas sitúa en 0,6 metros.

Mañana, martes 14 de julio, las mareas vivas serán más evidentes, con pleamares cercanas a los cuatro metros de altura (a las 04.50 y las 17.09 horas) y bajamares que dejarán mucha arena al aire: 0,7 metros a las 10.49 horas y 0,4 a las 23.27.

Para el miércoles, 15 de julio, se espera que la pleamar de la mañana (05.41) se quede en 3,8 metros, mientras que la de la tarde ya se 'coma' las playas con una subida de 4,2 metros. La bajamar, por su parte, se quedaría en 0,6 metros a las 11.38.

Más aún todavía bajará la marea el 16 de julio, día del Carmen, cuando a las 00.16 horas se quedará en 0,4 metros, mientras que a las 12.25 será de 0,6 metros. Por su parte, la pleamar subirá el agua 3,8 metros a las 06.29 horas y 4,2 metros a las 18.47.

Las mareas vivas empezarán a normalizarse desde el viernes, cuando la bajamar de las 01.03 horas se quedará en 0,4 metros y la de las 13.11 ya se irá a 0,6, mientras que las pleamares serán de 3,8 (07.15) y 4,1 (19.33 horas).

Te puede interesar

El número 88 de San Andrés

La Xunta sorteará este martes las cuatro viviendas públicas de San Andrés y catorce en Xuxán
Lara Fernández
Instalación de las marquesinas en el Obelisco

La parada de autobús del Obelisco volverá a estar operativa este mes
Lara Fernández
Aficionados en María Pita, el viernes pasado, ante la pantalla gigante

Pantalla gigante en las fiestas de Vilaboa, en Culleredo, para ver el Francia-España de semifinales
Noelia Díaz
La unidad móvil de ADOS

Sada se suma a la campaña de verano 'Un alento de vida' de la Axencia de Doazón
Redacción