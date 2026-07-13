¿Desaparecerán esta semana las playas de A Coruña?

La ciudad de A Coruña encara los próximos días con la incertidumbre -aunque casi certeza- de que sus playas pueden desaparecer casi por completo bajo el agua. Se trata del fenómeno de las mareas vivas, en los que la alineación de luna y sol hace que se den pleamares y bajamares muy extremas.

Las mareas vivas se dan solo cuando hay luna llena o nueva. Es esta segunda situación la que se produce en esta semana de julio. La luna, ahora en cuarto menguante, será nueva este martes, 14 de julio.

Este lunes, con todo, en playas como Matadero, Riazor y el Orzán ya se empezaron a notar los efectos de las mareas vivas, aunque todavía no de forma tan extrema. A las diez de la mañana la bajamar se iba a 0,8 metros, dejando el agua muy lejos de espacios como la Coraza que separa los dos arenales de la bahía coruñesa. Más aún se separará el mar a las diez y media, en la segunda bajamar de la jornada, que la tabla de mareas sitúa en 0,6 metros.

Mañana, martes 14 de julio, las mareas vivas serán más evidentes, con pleamares cercanas a los cuatro metros de altura (a las 04.50 y las 17.09 horas) y bajamares que dejarán mucha arena al aire: 0,7 metros a las 10.49 horas y 0,4 a las 23.27.

Para el miércoles, 15 de julio, se espera que la pleamar de la mañana (05.41) se quede en 3,8 metros, mientras que la de la tarde ya se 'coma' las playas con una subida de 4,2 metros. La bajamar, por su parte, se quedaría en 0,6 metros a las 11.38.

Más aún todavía bajará la marea el 16 de julio, día del Carmen, cuando a las 00.16 horas se quedará en 0,4 metros, mientras que a las 12.25 será de 0,6 metros. Por su parte, la pleamar subirá el agua 3,8 metros a las 06.29 horas y 4,2 metros a las 18.47.

Las mareas vivas empezarán a normalizarse desde el viernes, cuando la bajamar de las 01.03 horas se quedará en 0,4 metros y la de las 13.11 ya se irá a 0,6, mientras que las pleamares serán de 3,8 (07.15) y 4,1 (19.33 horas).