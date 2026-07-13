Del ‘Antes muerta que sencilla’ al desenfreno de Leticia Sabater: el Pride cierra a lo grande

Leticia Sabater en los jardines de Méndez Núñez por el Atlantic Fest Quintana

El Atlantic Pride cerró con éxito su séptima edición con la baja de última hora de Soraya –que formaba parte del cartel de este festival por segunda vez– y una nueva artista que no defraudó. Y es que Leticia Sabater convirtió los jardines de Méndez Núñez en la fiesta de la ‘Salchipapa’ tras la ausencia de la extremeña por motivos de salud, según informó la organización del festival.

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La última jornada del ‘Orgullo do Norte’ comenzó con la actuación del Coro Cores, que precedió a Ricky Merino, conocido por su participación en ‘Operación Triunfo’ 2017.

La‘Dopamina’ de Ricky Merino –título de su último álbum– se contagió en un escenario que compartió a continuación con una diva que marcó a la generación de los 2000 con su ‘Antes muerta que sencilla’: María Isabel. Con unas “gotitas de Chanel número 4”, la artista puso a bailar a un público que no se pudo resistir a los ritmos de la andaluza.

El torbellino de Leticia Sabater puso el broche de oro a una edición que vuelve a confirmar a la ciudad de A Coruña como una de las citas más importantes del Orgullo en el noroeste peninsular.