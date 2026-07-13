De gigantes petroleros a graneleros: los barcos que recalarán en el puerto de A Coruña durante esta semana

Vista de los muelles del puerto de A Coruña Quintana

El Puerto Interior de A Coruña registrará una importante actividad durante esta semana. La programación oficial de la Autoridad Portuaria recoge doce operaciones de carga y descarga de combustibles, productos químicos y siderúrgicos, así como la llegada de turismo internacional a la ciudad.

El miércoles 15, el buque ‘Smaland’ abrirá las operaciones en el muelle del Centenario Oeste para desembarcar 5.000 toneladas de productos siderúrgicos. Por su parte, el ‘Bitflower’ atracará el jueves 16 en el muelle de San Diego para realizar un embarque de 5.000 toneladas de asfalto.

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El pantalán de Repsol registrará una alta ocupación. El miércoles por la noche llegará el ‘Blue Bird’ para cargar 7.465 toneladas de productos químicos, coincidiendo casi en el tiempo con el ‘Baltic Marshall’ (183 metros de eslora), que realizará un importante embarque de 28.574 toneladas de gasolina.

El jueves 16 por la tarde, el ‘Helena Kosan’ descargará 2.500 toneladas de gases licuados del petróleo. El viernes 17 llegará el turno del ‘Minerva Tychi’, un buque de 184 metros de eslora que descargará más de 32.000 toneladas de gasoil. Finalmente, el domingo 19 el ‘Bwek Breeze’ cerrará este bloque operando con 2.625 toneladas de gases derivados del petróleo.

El muelle de Trasatlánticos volverá a convertirse en una de las zonas más concurridas de la urbe con la escala del crucero ‘Arcadia’. El buque, de 285 metros de eslora, tiene prevista su llegada este miércoles 15 de julio a las 07.45 h. Los pasajeros permanecerán en la ciudad hasta las 17:00 h, momento en el que el barco reanudará su ruta, dejando un impacto positivo en el comercio local y la hostelería coruñesa durante toda la jornada.

Grandes descargas en Langosteira

El Puerto Exterior de Langosteira también recibirá varios visitantes durante esta semana. El buque ‘Vivian’ atracará el miércoles 15 a las 05.00 h. Su misión será el desembarque de 6.000 toneladas de cereales y su harina. La previsión es que complete sus tareas operativas y abandone las instalaciones el viernes 17 a las 20.00 h.

Solo un par de horas más tarde, a las 07:00 h del mismo miércoles, el ‘Onego Glomma’ amarrará también en la dársena exterior. Este barco procederá al desembarque de 7.000 toneladas de carbones y coque de petróleo, estimando su salida para el sábado 18 de julio al mediodía.

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De manera paralela, el pantalán de Repsol registrará el grueso de la mercancía de la semana en términos de volumen, gracias a la escala de dos barcos de gran calado. El primero en llegar será el ‘Sea Onyx’, un imponente petrolero de 274 metros de eslora que amarrará el miércoles 15 de julio a las 08.00 h. Realizará un importante desembarque de 67.995 toneladas de petróleo crudo, permaneciendo en puerto hasta las 12:00 h del jueves 16.

El ‘Prometheus Energy’ tomará el relevo en la misma terminal el viernes 17 de julio a las 19:00 h. Con sus 250 metros de eslora, este petrolero descargará un volumen masivo de 82.030 toneladas de petróleo crudo, con una estancia programada hasta el domingo 19 a las 12.00 h.