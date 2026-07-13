Cuando descubres a los 36 años que tienes TDAH y autismo: "Dicíanme que non podía ser porque tiña parella e estudos"

Ana Bermejo, usuaria de Anhida, posa para El Ideal Gallego Germán Barreiros

Las mujeres con Trastorno por Déficit de Atención y/o Hiperactividad (TDAH) o Trastorno del Espectro Autista (TEA) a menudo pasan inadvertidas para el sistema sanitario. Al manifestar una sintomatología diferente a los hombres, que históricamente han sido los que han protagonizado los estudios, muchas llegan a la edad adulta sin un diagnóstico y, en consecuencia, sin un tratamiento adecuado. Cada vez salen más casos de mujeres que logran ponerle nombre a su neurodivergencia en los treinta o los cuarenta, como Ana Bermejo, que tuvo que pasar más de un año 'peleando' un diagnóstico oficial, que llegó a sus 36 en A Coruña. Y por partida doble.

"O meu diagnóstico chegou despois dunha vida enteira de problemas de depresión, ansiedade xeneralizada e unha chea de cousas. Pero ocorreume unha cousa no traballo e tiven que deixalo e foi cando dixen: 'Aquí ten que haber algo máis'", cuenta Ana. Fue un amigo el que le dijo que cumplía todos los requisitos para tener TDAH, algo que ella dudó al principio porque "o concepto que hai deste trastorno é o dos raparigos que suspenden e repiten". "Pero eu teño unha carreira, tres másteres, un doutoramento e era investigadora", explica.

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Fue el hecho de tener estudios superiores y una pareja el motivo por el que le negaron en una primera consulta psicológica en la sanidad pública que tuviese alguno de estos trastornos: "Dicíanme que non podía ser porque non daba o perfil". Por ello, pide una mayor formación sanitaria en neurodivergencia, especialmente en mujeres, donde es común el "enmascaramiento" de la sintomatología habitual, lo que les hace pasar más inadvertidas.

La búsqueda del diagnóstico acabó llevando a Ana hasta Anhida (Asociación de niños con déficit de atención con/sin hiperactividad), en A Coruña, donde le confirmaron que tenía todas las papeletas de padecer este trastorno. Allí le hicieron un informe en el que salió que además tenía altas capacidades -algo habitual en estos pacientes-, lo que le abrió las puertas en el Sergas para lograr finalmente ese diagnóstico. Poco después, llegó el del TEA. "Para min foi como renacer de novo", asegura.

Pero tuvo que pasar año y medio hasta lograr ponerle nombre a sus problemas, algo que solo logró a base de insistir y tocar en las puertas de especialistas. "Os meus non son os clásicos e pasan máis no ámbito privado: perder as cousas, esquecerme, facer tres plans para a mesma hora ou o mesmo día, chegar tarde a todo, perder papeis... Son cousas que nos poden pasar a todo o mundo pero para min son o día a día", explica. A veces se queda bloqueada y no puede seguir con sus tareas, otras se siente "vaga, intensa, mala amiga" porque se se olvida de sus amistases ou "mala parella": "Acabas cun autoconcepto totalmente horrible. Eu creo que o peor do TDAH é a culpabilidade que trae. E a vergoña".

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Por eso el diagnóstico fue tan determinante para ella: "En vez de pensar que es o peor, sabes o que tes e quitas un sentido de culpabilidade e de estigma brutal. Iso che permite poder volver a intentalo ao día seguinte". Un punto al que pudo llegar gracias al apoyo de los profesionales de Anhida, de la psicóloga especializada en autismo que la atiende y de la orientación laboral en Asperga (Asociación Galega de Asperger), a la que llegó tras su segundo diagnóstico.

"Se alguén sospeita de TDAH ou de autismo, que vaia buscar axuda especializada no momento, que non agarde que alguén xeral saiba dicirlles", pide Ana Bermejo con motivo del Día Mundial del TDAH, que se celebra este 13 julio.