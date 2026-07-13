Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Cuando descubres a los 36 años que tienes TDAH y autismo: "Dicíanme que non podía ser porque tiña parella e estudos"

El caso de Ana Bermejo, usuaria de Anhida en A Coruña, pone sobre la mesa el problema del infradiagnóstico en mujeres adultas, en las que este tipo de trastornos se manifiestan de forma diferente 

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
13/07/2026 03:12
Ana Bermejo, usuaria de Anhida, posa para El Ideal Gallego
Ana Bermejo, usuaria de Anhida, posa para El Ideal Gallego
Germán Barreiros
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Las mujeres con Trastorno por Déficit de Atención y/o Hiperactividad (TDAH) o Trastorno del Espectro Autista (TEA) a menudo pasan inadvertidas para el sistema sanitario. Al manifestar una sintomatología diferente a los hombres, que históricamente han sido los que han protagonizado los estudios, muchas llegan a la edad adulta sin un diagnóstico y, en consecuencia, sin un tratamiento adecuado. Cada vez salen más casos de mujeres que logran ponerle nombre a su neurodivergencia en los treinta o los cuarenta, como Ana Bermejo, que tuvo que pasar más de un año 'peleando' un diagnóstico oficial, que llegó a sus 36 en A Coruña. Y por partida doble.

"O meu diagnóstico chegou despois dunha vida enteira de problemas de depresión, ansiedade xeneralizada e unha chea de cousas. Pero ocorreume unha cousa no traballo e tiven que deixalo e foi cando dixen: 'Aquí ten que haber algo máis'", cuenta Ana. Fue un amigo el que le dijo que cumplía todos los requisitos para tener TDAH, algo que ella dudó al principio porque "o concepto que hai deste trastorno é o dos raparigos que suspenden e repiten". "Pero eu teño unha carreira, tres másteres, un doutoramento e era investigadora", explica.

Herminia Barcia, en el local de Asperga en la avenida de Oza

Una asociación en A Coruña para todas las etapas de la vida: “Llegar a Asperga fue un despegue”

Más información

Fue el hecho de tener estudios superiores y una pareja el motivo por el que le negaron en una primera consulta psicológica en la sanidad pública que tuviese alguno de estos trastornos: "Dicíanme que non podía ser porque non daba o perfil". Por ello, pide una mayor formación sanitaria en neurodivergencia, especialmente en mujeres, donde es común el "enmascaramiento" de la sintomatología habitual, lo que les hace pasar más inadvertidas.

La búsqueda del diagnóstico acabó llevando a Ana hasta Anhida (Asociación de niños con déficit de atención con/sin hiperactividad), en A Coruña, donde le confirmaron que tenía todas las papeletas de padecer este trastorno. Allí le hicieron un informe en el que salió que además tenía altas capacidades -algo habitual en estos pacientes-, lo que le abrió las puertas en el Sergas para lograr finalmente ese diagnóstico. Poco después, llegó el del TEA. "Para min foi como renacer de novo", asegura.

Pero tuvo que pasar año y medio hasta lograr ponerle nombre a sus problemas, algo que solo logró a base de insistir y tocar en las puertas de especialistas. "Os meus non son os clásicos e pasan máis no ámbito privado: perder as cousas, esquecerme, facer tres plans para a mesma hora ou o mesmo día, chegar tarde a todo, perder papeis... Son cousas que nos poden pasar a todo o mundo pero para min son o día a día", explica. A veces se queda bloqueada y no puede seguir con sus tareas, otras se siente "vaga, intensa, mala amiga" porque se se olvida de sus amistases ou "mala parella": "Acabas cun autoconcepto totalmente horrible. Eu creo que o peor do TDAH é a culpabilidade que trae. E a vergoña".

Ana Fernández posa en la plaza del Papagayo

De A Coruña a León en busca de la medicación de su hijo con TDAH: “Era desesperante”

Más información

Por eso el diagnóstico fue tan determinante para ella: "En vez de pensar que es o peor, sabes o que tes e quitas un sentido de culpabilidade e de estigma brutal. Iso che permite poder volver a intentalo ao día seguinte". Un punto al que pudo llegar gracias al apoyo de los profesionales de Anhida, de la psicóloga especializada en autismo que la atiende y de la orientación laboral en Asperga (Asociación Galega de Asperger), a la que llegó tras su segundo diagnóstico. 

"Se alguén sospeita de TDAH ou de autismo, que vaia buscar axuda especializada no momento, que non agarde que alguén xeral saiba dicirlles", pide Ana Bermejo con motivo del Día Mundial del TDAH, que se celebra este 13 julio.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Una persona pasa por delante de la estación de tren en obras

La línea que conecta A Coruña con Madrid genera más dudas que nunca tras el incidente en O Irixo
Dani Sánchez
Varios camiones circulan por una carretera del Puerto Exterior de Langosteira

Los días en los que el Puerto Exterior de A Coruña registra sus mayores picos de tráfico rodado
Iván Aguiar
Ana Bermejo, usuaria de Anhida, posa para El Ideal Gallego

Cuando descubres a los 36 años que tienes TDAH y autismo: "Dicíanme que non podía ser porque tiña parella e estudos"
Lucía Crujeiras
El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante una Sesión de control al gobierno en el Senado

El PPdeG exige que Óscar Puente aclare el “caos ferroviario” en el Congreso
Redacción