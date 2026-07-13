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A Coruña

Condenan a un hombre por violar a una amiga en A Coruña

Redacción
13/07/2026 18:59
Audiencia Provincial de A Coruña
Audiencia Provincial de A Coruña
German Barreiros
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La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña condena a nueve años de cárcel a un hombre por violar a una mujer con la que mantenía “una relación de amistad desde hacía varios años”. La Sala lo considera autor de un delito de agresión sexual y de otro leve de lesiones, por el que lo multa con 900 euros.

La sala, que consideró verosímil la prueba presencial, pericial y biológica, también le impone siete años de libertad vigilada y la inhabilitación, durante diez años, para actividades con contacto regular con menores. Además, deberá indemnizar a la víctima con 55.000 euros, en concepto de daños morales y perjuicio psicológico.

La sentencia no es firme y cabe presentar recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

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