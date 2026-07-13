Ana Enero Monroy | “Vamos a tener las mejores fiestas de los últimos treinta años”

Ana María Enero Monroy (abajo, segunda por la derecha), con el cartel de las fiestas Patricia G. Fraga

El próximo mes de septiembre, Ana María Enero Monroy (A Coruña, 1960) cumplirá su primer año al frente de la asociación vecinal de Peruleiro-Mariñeiros. Tras “muchos dolores de cabeza” y mucho trabajo en la sombra, la presidenta vecinal busca evolucionar y que, por lo menos a nivel festivo, este fin de semana –viernes, sábado y domingo– el barrio se pueda codear con los más grandes de la ciudad.

cartel fiestas peruleiro mariñeiros

¿Cómo ve las fiestas este año?

Yo creo que van a ser las mejores de los últimos treinta años. El año pasado tuvimos muy mala suerte porque llovió el viernes y el sábado y no pudimos hacer que los vecinos disfrutasen. Para este tenemos pensado poner unas carpas; tanto para protegernos del calor, como para hacerlo de la lluvia, por supuesto.

Cuentan con una amplia programación cultural para todos los públicos.

Para nosotros era muy importante. El viernes tendremos con nosotros a Begoña García, una chica que te canta desde canciones de ahora hasta un pasodoble o una jota. Después, también tendremos a DJs y grupos conocidos en la ciudad, sobre todo para los que nos gusta el Deportivo y el día de las peñas. Estoy seguro que la juventud los van a conocer.

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Además, con pregón de Noemí Díaz, la ya exconcejala de Infraestructuras y Movilidad.

Eso se lo pedimos cuando era concejala. Es vecina del barrio y su madre hace un año se vino de Ferrol para aquí y está muy contenta con este barrio. Se lo pedimos antes y luego me comentó que no iba a seguir y, aun así, decidimos seguir. No la elegimos por ser concejala como tal, lo hicimos como agradecimiento a todo lo que hizo por nuestro barrio. Pero aquí tenemos otros grandes personajes también.

¿Percibe ilusión entre los vecinos?

Yo creo que sí. Cuando han visto el cartel que hemos puesto en todos los establecimientos, muchos vecinos nos decían que no nos van a dejar ni comer. Ya les dije que no se preocupen porque el sábado vamos a dar 100 kilos de mejillones gratis para los vecinos. Están muy ilusionados. Antes teníamos algo para los niños, una orquesta y poco más, y este año me tiré a la piscina con la programación, pero espero que salga bien.

¿Cuánto trabajo llevan detrás estas fiestas?

La verdad es que muchos dolores de cabeza. Teníamos pensado traer a otras orquestas pero, como las fiestas del Carmen se celebran en toda Galicia, es muy complicado contratar a alguna que no esté ya ocupada. Estoy contenta con lo que hay.

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El año pasado hubo cierto malestar con el cambio de ubicación de las fiestas. ¿Este año está todo más tranquilo?

Que yo sepa no hay ningún problema. Yo no quiero que mi barrio tenga unas fiestas de 18 por 30. Yo quiero que mi barrio tengan una fiestas grandes. Si este año va bien, el próximo año le diré al Ayuntamiento que me cierre la ronda de Outeiro para traer tiovivos y norias (ríe). Hay que evolucionar. A alguno le molestará, pero después todos disfrutamos.

Varios barrios celebran sus fiestas este fin de semana. ¿Qué tendrá diferente Peruleiro-Mariñeiros?

Yo le dije a Paulo, el presidente vecinal de Os Castros, que va a tener que dejarlas solas sus fiestas y venir a las mías. Por lo menos, si quiere comer mejillones gratis (ríe). Es una pena que no podamos ir cada uno a las fiestas del otro. De todas formas, las mías van a ser espectaculares. Primero, por los mejillones; y después, porque el domingo teníamos pensado poner una pantalla. Como gane España, ahí estaremos hasta las tantas.