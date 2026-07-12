Son d'aquí afonda a raíz tradicional no Campo da Leña
Tres días de festa pechou a Asociación Cultural Son d’aquí da Coruña na praza de España. Foron tres días para demostrar que a cultura tradicional está máis que viva que nunca e afonda as súas raíces desde o propio corazón da cidade da Coruña.
Os socios de Son d’aquí celebraron cunha foliada libre e unha comida no Campo da Leña o final dos tres días de festa nos que a música e o baile ateigaron a praza. Callos e curri de garavanzos encheron as panzas da asociación para darlles forzas para tocar, cantar e bailar durante unha xornada máis, demostrando a todo aquel que pasaba pola zona que a cultura tradi non é unha moda, senón unha forma de vida.
Grandes concertos
A do domingo foi a foliada final dun programa de tres días que comezou cos grandes concertos do venres, abertos polas Cantareiras e o grupo de música de Son d’aquí, acompañados polo talento do Morrazo dos de Mediarea e culminados por Xabier Díaz e as Adufeiras de Salitre.
Con Xurxo Souto como pregoeiro de excepción, a música espandiuse dende o Campo da Leña a todo o barrio nunhas xornadas organizadas por Son d’aquí, coa colaboración do Concello da Coruña e Familia, e coa compañía de Asarga (Asociación de Sarcomas Grupo Asistencial). Esta entidade, una asociación de referencia en toda España no apoio e concienciación sobre a enfermidade, un ano máis, amosou o traballo que está a facer desde A Coruña. Desde o posto que tiñan instalado na praza ofreceron información e apoio a todas as persoas que ata alí se achegaron para interesarse polo seu labor.
Escolas e escoliñas
O sábado pola mañá foi a quenda das escolas e escoliñas de Son d’aquí, que amosaron desde o palco e desde o torreiro todo o que aprenderon durante o curso nas distintas aulas da asociación.
Pola tarde chegou o momento de seguir aprendendo cun obradoiro de baile dirixido por unha das mestras de Son d’aquí. E, para demostrar o aprendido, a gran foliada da noite.
Nin a choiva, que en forma de tormenta de verán estivo ameazando con parar momentáneamente a xornada durante toda a fin de semana, detivo os bailadores e tocadores. “Se chove, deixa chovere”, di a canción tradicional, e así o fixeron os participantes na foliada, que non necesitaron nin palco nin equipos de sonido para continuar coa festa ata que o corpo aguante.