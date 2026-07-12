Sábado de tormenta musical en un Atlantic Pride que llega este domingo a su fin

Tu Peleas Como Una Vaca, durante su actuación Javier Albores

Un Atlantic Pride pasado por agua celebró este sábado una de sus jornadas más esperadas con los espectáculos de dos de las drags con más renombre en el panorama nacional e internacional, que revolucionaron el escenario de los jardines de Méndez Núñez antes de la traca final que traerá hoy a A Coruña a dos grandes divas que marcaron generaciones: María Isabel y Soraya.

La tormenta no fue impedimento para Tú peleas como una vaca, un curioso dúo musical que ensalza la cultura ‘nerd’, que actuó justo cuando empezaban a caer las primeras gotas. Tampoco lo fue para Pitita, ganadora de la tercera temporada de Drag Race España, ni Choriza May, que alcanzó fama mundial tras su participación en RuPaul’s Drag Race UK.

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Zahara era otro de los grandes atractivos de la noche con su versión tecno más ‘ravera’.

El Atlantic Pride llega hoy a su fin con un cartel lleno de iconos como María Isabel y Soraya. Completan el programa Ricky Merino, conocido por ‘Operación Triunfo’ 2017, y el Coro Cores.