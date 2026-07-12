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A Coruña

Sábado de tormenta musical en un Atlantic Pride que llega este domingo a su fin

María Isabel, Soraya y Ricky Merino cerrarán este domingo un festival que hizo brillar por todo lo alto el ‘Orgullo do Norte’

Julia Nóvoa
12/07/2026 00:34
Sábado de tormenta en el Atlantic Pride en una de las jornadas que contó entre otros con Zahara y Tu Peleas Como Una Vaca
Tu Peleas Como Una Vaca, durante su actuación
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Un Atlantic Pride pasado por agua celebró este sábado una de sus jornadas más esperadas con los espectáculos de dos de las drags con más renombre en el panorama nacional e internacional, que revolucionaron el escenario de los jardines de Méndez Núñez antes de la traca final que traerá hoy a A Coruña a dos grandes divas que marcaron generaciones: María Isabel y Soraya. 

Tu Peleas Como Una Vaca

La tormenta no fue impedimento para Tú peleas como una vaca, un curioso dúo musical que ensalza la cultura ‘nerd’, que actuó justo cuando empezaban a caer las primeras gotas. Tampoco lo fue para Pitita, ganadora de la tercera temporada de Drag Race España, ni Choriza May, que alcanzó fama mundial tras su participación en RuPaul’s Drag Race UK.

Galería

El Atlantic Pride, en fotos

Sábado de tormenta en el Atlantic Pride en una de las jornadas que contó entre otros con Zahara y Tu Peleas Como Una VacaVer más imágenes

Zahara era otro de los grandes atractivos de la noche con su versión tecno más ‘ravera’. 

El Atlantic Pride llega hoy a su fin con un cartel lleno de iconos como María Isabel y Soraya. Completan el programa Ricky Merino, conocido por ‘Operación Triunfo’ 2017, y el Coro Cores

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