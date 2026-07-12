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A Coruña

Nadia, la hija de Paco Jémez, se da el “sí, quiero” con Miguel Otero en Liáns

Redacción
12/07/2026 11:43
Boda de Nadia Jémez 9
Nadia Jémez y Miguel Otero en las puertas de la iglesia de Santa Eulalia de Liáns
Instagram 
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La coruñesa Nadia Jémez ya es una mujer casada. La influencer y creadora de contenido contrajo matrimonio este sábado, 11 de julio, con su pareja, Miguel Otero, en una emotiva ceremonia celebrada en la iglesia de Santa Eulalia de Liáns, en Oleiros, rodeados de familiares y amigos.

Tras darse el “sí, quiero” en uno de los templos más emblemáticos del municipio, los recién casados compartieron una jornada cargada de emoción y de momentos inolvidables junto a sus seres queridos. Las imágenes difundidas en redes sociales reflejan una celebración elegante y muy cuidada, en la que no faltaron las muestras de cariño de los invitados.

Boda de Nadia Jémez
Boda de Nadia Jémez
Instagram

Nadia Jémez, hija del exfutbolista y entrenador Paco Jémez y de la modelo Vaneska Rocha, se ha consolidado en los últimos años como una de las creadoras de contenido gallegas con mayor proyección. Aunque alcanzó una mayor notoriedad tras su participación en Pesadilla en el Paraíso, actualmente compagina su actividad como influencer con distintos proyectos personales.

Muy vinculada a A Coruña, la creadora de contenido ha querido celebrar uno de los días más importantes de su vida en el área metropolitana coruñesa. La boda había despertado una gran expectación entre sus seguidores desde que anunciara su compromiso, y tras el enlace, las felicitaciones no tardaron en inundar sus redes sociales.

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