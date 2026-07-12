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A Coruña

Leticia Sabater actuará esta noche en el Atlantic Pride tras la baja de Soraya por motivos de salud

Redacción
12/07/2026 10:13
Leticia Sabater 3
Actuación de Leticia Sabater
El Ideal Gallego
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La organización del Atlantic Pride ha informado de que la artista Soraya no podrá actuar esta noche en la séptima edición del festival debido a motivos de salud.

Desde el festival han querido trasladarle todo su apoyo y sus mejores deseos para una pronta recuperación, al tiempo que han expresado su deseo de poder contar con ella en futuras ediciones y volver a disfrutar de su talento sobre el escenario del Atlantic Pride. 

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El Atlantic Pride, en fotos

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Para cubrir esta ausencia de última hora, el festival incorpora al cartel del Orgullo del Norte a Leticia Sabater, que actuará esta noche en los Jardines de Méndez Núñez a partir de las 22:30 horas. 

La programación prevista para la jornada se mantiene sin cambios y comenzará a las 19:30 horas con las actuaciones del Coro Cores, Ricky Merino y María Isabel. Tras ellas, será el turno de Leticia Sabater. El cierre de esta séptima edición del Atlantic Pride correrá a cargo de DJ Flashback, que ofrecerá una sesión desde las 23:30 horas para poner el broche final al festival. 

La organización ha agradecido la comprensión y el apoyo del público ante este cambio de última hora y ha animado a asistentes y visitantes a disfrutar de la última jornada de uno de los eventos de referencia del Orgullo en el norte de España.

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