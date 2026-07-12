Leticia Sabater actuará esta noche en el Atlantic Pride tras la baja de Soraya por motivos de salud

Actuación de Leticia Sabater El Ideal Gallego

La organización del Atlantic Pride ha informado de que la artista Soraya no podrá actuar esta noche en la séptima edición del festival debido a motivos de salud.

Desde el festival han querido trasladarle todo su apoyo y sus mejores deseos para una pronta recuperación, al tiempo que han expresado su deseo de poder contar con ella en futuras ediciones y volver a disfrutar de su talento sobre el escenario del Atlantic Pride.

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Para cubrir esta ausencia de última hora, el festival incorpora al cartel del Orgullo del Norte a Leticia Sabater, que actuará esta noche en los Jardines de Méndez Núñez a partir de las 22:30 horas.

La programación prevista para la jornada se mantiene sin cambios y comenzará a las 19:30 horas con las actuaciones del Coro Cores, Ricky Merino y María Isabel. Tras ellas, será el turno de Leticia Sabater. El cierre de esta séptima edición del Atlantic Pride correrá a cargo de DJ Flashback, que ofrecerá una sesión desde las 23:30 horas para poner el broche final al festival.

La organización ha agradecido la comprensión y el apoyo del público ante este cambio de última hora y ha animado a asistentes y visitantes a disfrutar de la última jornada de uno de los eventos de referencia del Orgullo en el norte de España.