Inditex expone la hoja de ruta para sus tiendas: ubicaciones, imagen y última tecnología

Una tienda de Zara abierta en Madrid, durante su inauguración en 2022 Archivo El Ideal Gallego

Inditex tiene una hoja de ruta clara para sus tiendas durante los próximos años, con la que busca continuar con la senda del crecimiento. Así lo desveló el consejero delegado, Óscar García Maceiras, durante la Junta General de Accionistas celebrada esta semana, en la que apuntó a la ambición, a la “mejora de la presencia comercial” y a la exploración de “nuevos mercados” como claves.

“Nuestra estrategia es continuar mejorando continuamente nuestra presencia, contar con las mejores ubicaciones, con la mejor imagen posible y tiendas que tengan la última tecnología. Creemos que esa es la línea adecuada para continuar manteniendo nuestro grado de ambición y nuestra tendencia positiva de crecimiento”, aseguró García Maceiras durante su intervención, a raíz de una pregunta formulada por una accionista.

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También reveló un llamativo dato en el que se refleja la “continua mejora” de la “presencia comercial”: en los últimos tres años, el grupo textil registró un 6% menos de tiendas y, al mismo tiempo, ganó un 6% más de superficie comercial. Esto se debe a que se cierran tiendas de pequeño tamaño y se apuesta por la apertura de grandes locales, como el Zara Woman ubicado en la calle Compostela, en el centro de A Coruña. Con esta estrategia, Inditex contabilizó un incremento de un 22% en las ventas.

Esta mejora se refleja en la remodelación de los locales comerciales y en la apertura de establecimientos acordes a la filosofía de la multinacional. El consejero delegado explicó que se han realizado 190 aperturas en 41 mercados y más de 200 reformas que, en casi la mitad de los casos, han significado “una ampliación de la superficie comercial”.

Nuevos locales

Citó algunos ejemplos de tiendas que han entrado en funcionamiento en los últimos tiempos. “En este 2026 ya iniciamos nuestras operaciones con Bershka en Brasil, con una apertura muy importante en Sao Paulo y, en breve, iniciaremos nuestras operaciones también de Bershka en Estados Unidos. Lefties hace unas semanas abrió su primera tienda en Francia y continuará estando nuevos mercados con aperturas en el Reino Unido y en Alemania en los próximos meses. La semana pasada abrimos nuestra primera tienda de Massimo Dutti en Dinamarca, en el centro de Copenhague, y también este año hemos iniciado estas operaciones en ese mercado a través de Pull&Bear o, en breve, Zara Home abrirá su primera tienda en Noruega”, enumeró.

Una persona observa el escaparate de una tienda de Zara Quintana

El directivo de Inditex señaló que es necesario continuar con la apertura de “nuevos mercados” y avanzar en la mejora de la “presencia comercial” en los mercados que ya son “más maduros” para el grupo.

El crecimiento continuado es una característica que ha acompañado durante años a la empresa que posee marcas tan reconocidas como Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka y Lefties. Entre 2015 y 2025 ha conseguido mejorar sus resultados en todos los ejercicios, a excepción de 2020, cuando se produjo la crisis sanitaria del coronavirus.

Los números de la compañía fundada por Amancio Ortega han resistido embates de altura registrados en estos últimos años, como la invasión de Ucrania por parte de Rusia o el relevo en la presidencia de la empresa realizado en 2022.