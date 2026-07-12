Denuncian que cerca de 140 pisos de la Sareb en A Coruña continúan vacíos

Edificios de la promoción de Fontenova Javier Alborés

La crisis de alquiler ha provocado la reacción social organizada de plataformas ciudadanas, igual que lo hizo la crisis hipotecaria más de diez años atrás. Esta semana se vieron fuertes protestas en Monelos y en Os Mallos, que consiguieron la demora en la ejecución de dos desalojos por impago de la renta. Entre sus reivindicaciones, se encontraba la de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) entregue todas las viviendas con la que cuenta en A Coruña, que los activistas estiman en 140.

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Sin embargo, es poco probable que esto ocurra. Conviene recordar que el Ayuntamiento ha hecho esa misma solicitud a la Sareb en varias ocasiones sin que llegara a concretarse ningún anuncio. En mayo de 2023, la alcaldesa, Inés Rey, había anunciado que el conocido como ‘banco malo’ ofrecía 67 viviendas en disposición de ser adquiridas por la Xunta para destinarlas a alquiler social. Sin embargo, el Gobierno autonómico anunció en diciembre de 2024 que había adquirido dos.

A lo largo de los años, se han dado diferentes cifras sobre exactamente cuál es el patrimonio de la Sareb en la ciudad, pero conviene entender que no consiste únicamente en viviendas, sino también en obras a medio hacer y suelo edificable. Es decir, todo lo que poseían las promotoras inmobiliarias que quebraron y cuyos activos pasaron a formar parte de los bancos. Tras el estallido de la burbuja del ladrillo, en 2012, se creó esta entidad, que asumió una deuda de más de 35.000 millones.

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El objetivo, pues, de la Sareb nunca ha sido facilitar el acceso a la vivienda, sino sanear la deuda, y por eso la consigna era no gastar y conseguir los mayores beneficios. Esto ha llevado a que, 14 años después, todavía no se haya librado de gran parte de su patrimonio, muchas veces inmovilizado en los juzgados, dado que las antiguas cajas de ahorros no eran los únicos deudores de estas empresas quebradas.

Esto no quiere decir que todo este patrimonio esté inmovilizado. Un buen ejemplo de ello es la urbanización que se está construyendo en Pedro Hernández, en el triángulo que forma con la avenida de A Pasaxe y Alfonso Molina. El mes pasado, el Ayuntamiento concedió el permiso para que la constructora Arqura Homes, que pertenece a la Sareb, construyera cien viviendas.

Eso no quiere decir que la Sareb no ceda viviendas para usos sociales. Según la información disponible en su página web, entregó doce, concretamente en Miño, en toda la provincia de A Coruña. Pero su enfoque para solucionar el problema de la vivienda no es cederla, sino sacarla a mercado.

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El caso de A Fontenova

Pero también en este camino está encontrando dificultades. El ejemplo más significativo es el de la promoción de Fontenova, en el número 380 de la avenida de Finisterre, un bloque entero que pensaba sacar a la venta hace un año. En realidad, son dos bloques: el 380 y el 376. Uno prácticamente terminado (en un 95%), y el otro, un simple esqueleto de hormigón.

El primero de los bloques, que está casi listo, contiene 134 pisos, casi tantos como estimaba la Plataforma polo Dereito á Vivenda para toda A Coruña. La Sareb asegura que la idea es vender ambos edificios, el casi terminado y el que es tan solo un esqueleto. Desde principios de 2024 comenzaron a reparar el edificio terminado, que había sufrido los efectos del abandono y de una okupación masiva en 2012, cuando los chabolistas de Penamoa se mudaron allí.

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Las obras de reparación ya están prácticamente acabadas, pero queda por llevar a cabo los trabajos de urbanización del entorno, para lo que necesita presentar un proyecto al Ayuntamiento, algo que no todavía no ha ocurrido. Son edificios construidos bajo una legislación antigua así que el nuevo proyecto tendrá que adecuarse a la normativa. Por ejemplo, para los accesos al aparcamiento comunitario.

El Ayuntamiento está llevando a cabo otras acciones para aumentar el parque de viviendas sociales. Por ejemplo, en el Grupo Virgen del Carmen, donde reformará 40 pisos para entregarlos en alquiler social, y está construyendo un bloque nuevo en Xuxán. Actualmente, el Ayuntamiento gestiona 400 viviendas a través de la empresa municipal Emvsa.