Hace 25 años | A Coruña se consolida como ciudad de servicios gracias al Recinto Ferial 

Vista aérea actual de la zona de Recinto Ferial Quintana

Hace 25 años, en 2001, A Coruña multiplicará por diez la superficie que tiene para celebrar congresos y feria, gracias al nuevo Recinto Ferial en Someso. El barrio, con más de 1.400 viviendas, acabará su expansión. “El polígono marcará la puerta de entrada a una urbe con vocación de gran metrópoli”, sentenció Javier Losada. En 1951, hace 75 años, la directiva acordó contratar al atleta coruñés Toba como preparador físico del Deportivo de La Coruña.

A Coruña se consolida como ciudad de servicios gracias al Recinto Ferial

La primera piedra del Recinto Ferial, la comisión de gobierno concedió la licencia de obras, revalorizará A Coruña como una ciudad de servicios.

El edificio tendrá tres plantas de sótano destinadas a aparcamientos, aseos y almacenes, además de otras tres para la organización de ferias, convenciones y exposiciones. El coste de los trabajos superará los 2.500 millones de pesetas y la lluvia inversora afianzará la vocación de una ciudad que siempre ha apostado por el sector terciario. Así lo afirmó Francisco Vázquez quien recordó que en los próximos dos años el sector empresarial de la ciudad subirá muchos enteros y en este proceso de expansión el nuevo Palacio de Congresos tendrá buena parte de culpa.

Sólo el Recinto Ferial multiplicará por diez el actual espacio expositivo de la ciudad. Con una superficie construída de 64.000 metros cuadrados sus instalaciones modernizarán la imagen de Someso y revolucionarán sus infraestructuras, afirmó Javier Losada.

Toba es anunciado preparador físico del Deportivo

La directiva del Deportivo acordó contratar los servicios del magnífico atleta coruñés Toba como preparador físico de nuestro primer club. También se había ofrecido para desempeñar dicho cargo Fandiño, el preparador del Club Santiago durante la pasada temporada, pero dicha Junta estimó más convenente la proposición de Toba.

Asimismo, y por iniciativa del nuevo preparador, los entrenamientos de los jugadores comenzarán en la primera semana del mes de agosto, a fin de que los deportivistas se hallen a punto el día 9 de septiembre, fecha en que empezará a disputarse el torneo de Liga.

Se recibió en el local social un escrito de la Federación Nacional solicitando el parecer del Deportivo acerca de la conveniencia de que cada equipo dispute en la temporada próxma dos partidos seguidos en casa y otros dos fuera, con el fin de paliar los gastos de desplazamiento. La proposición aún no ha sido objeto de estudio, pero lo más probable es que sea denegada porque, en caso contrario, se vería mermada la afluencia de forasteros a la ciudad.