La oferta de alquiler de larga estancia para familias de A Coruña cae a mínimos en los barrios

Una inmobiliaria de A Coruña Patricia G. Fraga

Que el alquiler de temporada se ‘come’ al de larga estancia es una realidad. Si hace unas semanas la modalidad temporal representaba el 65% de los anuncios publicados en la plataforma inmobiliaria Idealista, a día de hoy este porcentaje se mantiene en el 65,3%. Es decir, solo un 34,7% de los pisos ofertados para arrendar son para establecerse en ellos de forma permanente o habitual.

Pero lo que se esconde detrás de esto es la dificultad que tienen las familias para encontrar un piso de alquiler en el que asentarse sin la preocupación de tener que hacer una nueva mudanza en menos de un año. Así, de las 420 viviendas anunciadas en Idealista, solo 146 corresponden a arrendamientos de larga estancia. Pero la cifra es especialmente preocupante cuando el análisis se realiza acotando por barrios.

La Sagrada Familia, Mesoiro y Elviña-A Zapateira solo disponen de un piso en alquiler destinado a familias. Por el contrario, la Sagrada Familia tiene cuatro inmuebles disponibles para instalarse en ellos de forma temporal; Mesoiro, dos; y Elviña, cinco. El número de viviendas para familias asciende hasta las cuatro en Vioño; cinco en Riazor; seis en Los Rosales; siete en Cuatro Caminos; ocho en Os Mallos; nueve en Eirís; once en Os Castros-O Castrillón; doce en el Agra do Orzán-O Ventorrillo; catorce en Someso-Matogrande; y quince en Monte Alto-Zalaeta-Atochas.

Así, los barrios con más oferta de larga estancia son Ciudad Vieja-Centro, con 21 pisos, y el Ensanche-Juan Flórez, con 29. No obstante, solo dos viviendas bajan de los 800 euros en esta última zona, siendo la mayoría superiores a los mil euros mensuales. En la zona centro, por su parte, la mitad de los pisos disponibles superan los mil euros.

En lo relativo a las viviendas de temporada, el barrio con mayor número de estos es Monte Alto, con 49. Le siguen Os Mallos, con cuarenta; el Agra do Orzán, con 39; la Ciudad Vieja, con 31; el Ensanche, con 26; y Os Castros, con 24, entre los más destacados.

Diferencia con las VUT

Una de las principales diferencias entre un piso de alquiler de temporada y una Vivienda de Uso Turístico (VUT) es el tiempo de contrato. El primero debe durar, como mínimo, un mes y un día, explican expertos consultados. Una VUT, por su parte, está disponible para estancias cortas. Otra característica que los distingue es su uso: el alquiler de temporada está destinado a acoger estudiantes, trabajadores temporales o personas que necesitan alojamiento por motivos personales.

La vivienda de uso turístico, como su nombre indica, tiene finalidad vacacional o recreativa y debe cumplir con los requisitos que marca la ley autonómica –tener licencia, registro y estándares de calidad– y, en el caso de A Coruña, con la normativa municipal, que limita las VUT a primeras plantas, bajos o edificios enteros.

El crecimiento de la modalidad de alquiler temporal no tiene una causa definida. Pero, si bien la zona tensionada limita los precios del alquiler habitual, el arrendamiento temporal elude dicho tope, al no estar regulado por las mismas restricciones de incremento. Esto puede ser usado para lograr mayor rentabilidad.