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A Coruña

Luis de Valdivia (Ecoener) recibe el premio al empresario gallego del año

El galardón lo concede la Asociación de Empresarios Gallegos de Madrid (Aegama)

Iván Aguiar
Iván Aguiar
11/07/2026 12:38
Luis de Valdivia (izquierda), durante el acto
Luis de Valdivia (izquierda), durante el acto
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El presidente de Ecoener, Luis de Valdivia, ha sido distinguido con el premio Empresario Gallego del Año en Galicia, otorgado por la Asociación de Empresarios Gallegos de Madrid (Aegama). 

Ha recibido este reconocimiento a una trayectoria de casi cuatro décadas impulsando desde Galicia un modelo empresarial pionero en energías renovables y comprometido con la creación de valor sostenible.

El presidente de Ecoener, Luis de Valdivia

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Durante el acto celebrado en la Isla de La Toja (Pontevedra) ante más de 200 empresarios y representantes institucionales, el presidente de Ecoener reivindicó el papel del empresario en un entorno marcado por la aceleración tecnológica, la incertidumbre geopolítica y los continuos cambios regulatorios.

“En mi sector, las energías renovables, tenemos una disrupción tecnológica cada seis meses”, explicó Luis de Valdivia, que también puso en valor la trayectoria de Ecoener, una empresa con sede en A Coruña con casi 38 años de historia, y recordó que “solo el diez por ciento de las empresas superan los 30 años de vida”. 

También defendió que ha mantenido desde los inicios una forma propia de desarrollar proyectos renovables, basada en la integración social y ambiental.

Organizador

Los Premios al Empresario Gallego del Año (en Galicia y en el Exterior), organizados por la Asociación de Empresarios Gallegos de Madrid (Aegama) en La Toja, reconocen anualmente la excelencia empresarial, el compromiso con la sociedad y la capacidad de generar un impacto económico sostenible de empresarios y directivos gallegos, tanto en Galicia como en el exterior.

Estos galardones forman parte del Encuentro Internacional de Empresarios Gallegos, uno de los principales foros de reunión de la comunidad empresarial gallega dentro y fuera de España, y constituyen el principal reconocimiento otorgado por esta agrupación.

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