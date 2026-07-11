Los trenes vuelven a la estación de A Coruña: "¿El de las diez de la mañana? Por aquí"

Trenes permanecen estacionados en la terminal de A Coruña, en la mañana de este sábado Patricia G. Fraga

"¿El tren de las diez de la mañana? Por aquí". Esta es la frase que se pudo escuchar este sábado por la mañana en la estación de tren de A Coruña, que recuperó la normalidad tras más de un mes de corte ferroviario. El edificio y los andenes volvieron a registrar la llegada y la salida de convoyes ferroviarios y de viajeros.

Auxiliares del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) se encargaron de guiar a los usuarios que se disponían a subir a los trenes, que debían colocarse y esperar en una larga cola para poder pasar el control de seguridad para, posteriormente, llegar a la zona exterior, donde esperaban los trenes que los transportarían a su destino.

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"Mira cómo está la estación. Aún no abrieron, no sé si estará el tren", comentaba una mujer que hablaba por teléfono mientras esperaba para poder acceder a uno de los primeros servicios ferroviarios del día. En concreto, al Avant con destino a Ourense con salida a las 10.00 horas, que inició el viaje con puntualidad.

Pocos minutos antes, había llegado a la terminal un convoy procedente de Vigo-Urzáiz, del que se bajaron decenas de personas que llenaron rápidamente el edificio en busca de la salida. En este caso, llegó unos minutos después de la hora prevista, tal y como había anunciado la megafonía.

Obras

Renfe recuperó la circulación ferroviaria una vez finalizada la segunda fase de obras del Adif en las obras de la estación intermodal que, desde el pasado 26 de junio, supuso la interrupción temporal del servicio en la terminal coruñesa.

Durante este período, coincidente con el inicio de la temporada estival, la compañía habilitó un plan alternativo de transporte en el que se movilizaron más de 1.850 autobuses y 285 taxis para garantizar la continuidad de los distintos servicios de Media Distancia, Avant y Larga Distancia afectados. No obstante, también fue un espacio de tiempo en el que el caos se apoderó de la estación coruñesa y, además, de otras terminales gallegas, como Santiago, epicentro de transbordo en los trayectos entre A Coruña y Vigo, Ourense o Madrid, entre otros.

Ahora, el Adif inicia una nueva fase de actuaciones en la infraestructura entre A Coruña y Uxes, que implicará restricciones en la circulación en este tramo. Con motivo de las nuevas necesidades operativas, Renfe ajusta levemente el horario de diez trenes de Media Distancia, Avant y Larga Distancia.