La Xunta realiza este verano hasta 45 grandes obras en los centros educativos de A Coruña y Betanzos

Uno de los accesos del CEIP San Pedro de Visma Carlota Blanco

La Xunta, a través de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, ejecuta este verano grandes obras en hasta 45 centros educativos de las comarcas de A Coruña y Betanzos, una medida que asciende a 27.471.561,60 euros y que comprende desde mejoras estructurales hasta cambios de cubiertas, carpintería, cerramientos de pistas deportivas, sustitución de ventanas, reformas en comedores o adecuación de talleres, entre otras tareas.

Así, el Gobierno gallego ha remitido un dossier detallado con cada intervención en los CEIP, IES y CIFP de diferentes municipios, llevándose las cuantías más altas el CIFP Ánxel Casal de Monte Alto (2.477.328 euros) y el IES Pastoriza, en Arteixo (2.092.178,33 euros). También se encuentran en los primeros puestos el IES Rafael Dieste de A Coruña (1.701.238,35 euros) y el CEIP Pedro Barrié de la Maza de Sada (1.567.756,48 euros).

Por otra parte, se destinarán 222.053,75 euros a instalaciones fotovoltaicas en ocho recintos educativos: el IES As Mariñas (Betanzos), el IES Carral, los IES Urbano Lugrís y Monte das Moas (A Coruña), el CIFP Someso (A Coruña), el CIFP Universidade Laboral y el IES Rego de Trabe (Culleredo) y el IES María Casares (Oleiros).

Además, la consellería que encabeza Román Rodríguez señala haber comprometido casi 10 millones para actuaciones en diez colegios e institutos. Así, el CEIP Vicente Otero Valcárcel (Carral), los IES Eusebio da Guarda y Agra do Orzán (A Coruña), los CEIP San Pedro de Visma, María Pita, Sagrada Familia y Víctor López Seoane y los CIFP Someso, Imaxe e Son y Paseo das Pontes serán objeto de obras como rehabilitaciones integrales o ampliación de los mismos para acoger nuevas aulas de Formación Profesional.

Por último, en el apartado de las pequeñas obras de este verano, la Xunta menciona hasta 30 acciones de reparación y mejoras en el área metropolitana coruñesa. Según indica el dossier, se está trabajando en el CEIP San Marcos (Abegondo), el CEIP de Galán y el IES de Sabón (Arteixo), el CPI Cruz do Sar y CRA de Bergondo, el IES As Mariñas (Betanzos), los CEIP Emilio González López y Portofaro y el IES Afonso X O Sabio (Cambre), diversos CEIP e IES de A Coruña o el CEIP y el IES de Curtis, entre otros.