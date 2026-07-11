Hallan el cadáver de un hombre de 50 años flotando frente a Oza

Lancha del Grupo de Rescate Acuático (GRA) de Bomberos EC

Las autoridades han retirado el cuerpo de un hombre de unos 50 años hallado en el agua a la altura del espigón de la playa de Oza. Fue un testigo quien alertó de lo sucedido a las 09.00 horas pero los Bomberos no pudieron hacer nada más que rescatar su cadáver.

La lancha de Grupo de Rescate Acuático (GRA) trasladó el cuerpo hasta el puerto de Oza. También se activó a la Policía Nacional, Salvamento Marítimo, Guardacostas, Guardia Civil y Protección Civil.

Las fuerzas del orden investigan lo sucedido, pero descartan cualquier hecho violento, dado que no había señales en el cadáver.