Hace 25 años | Altadis usa a los antidisturbios para llevarse las máquinas de Tabacalera

Varias cigarreras rompieron a llorar al ver como Altadis desmantelaba la Fábrica de Tabacos Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, Altadis recurrió a los policías antidisturbios para impedir que los trabajadores de la Fábrica de Tabacos evitaran que se cargasen en un camión varias máquinas para su traslado a una factoría de Canarias, en 1976, hace 50 años, el Deportivo ganó la Copa de La Coruña de infantiles; en 1951, hace 75 años, el teatro Colón presenta la Compañía de María Fernanda Ladrón de Guevara y en 1926, hace 100 años, nuevas normas para el uso de los baños en el mar.

Portada 11 julio 2001 Archivo El Ideal Gallego

Altadis usa a los antidisturbios para llevarse las máquinas de Tabacalera

“Como delincuentes”, en sus propias palabras, se sintieron las cigarreras que defendían las máquinas con las que llevan años trabajando, cuando vieron como la barrera de seguridad de la Fábrica de Tabacos se levantaba para dejar paso “por órdenes de arriba” un furgón de la brigada de antidisturbios de la Policía Nacional.

Eran las once de la mañana. Dos horas y media antes, y sin previo avisa, una grúa y un camión hacían su entrada en la empresa para llevar un grupo de cuatro máquinas que Altadis quiere trasladar a Canarias. Ante esto, varias trabajadoras del comité se interpusieron entre la grúa y el camión, de forma pacífica. Más tarde, los agentes apartaron a las cigarreras.

Portada 11 de julio 1976 Archivo El Ideal Gallego

El Deportivo ganó la Copa de La Coruña frente al Calasanz

El Deportivo al vencer al Calasanz en la serie de penaltis se adjutica por primera vez, la Copa de La Coruña de infantiles.

La primera mitad terminó sin goles, aunque ambos cuadros tuvieron ocasiones de marcar. Cuando transcurría el minuto doce de la segunda parte, Graña del Deportivo, consigue batir la meta del Calasanz. Poco después hay una falta al borde del área del Deportivo, que se encarga de sacar Solé; el tiro pega en el brazo de un defensor blanquiazul e Iglesias Pena decreta penalti; lo lanza el mismo jugador y empata a un gol.

Con este resultado terminó el encuentro. en la prórroga no se movió el marcados y en el lanzamiento de penaltis venció el Deportivo. El Calasanz falló tres y el Deportivo dos.

Portada 11 de julio 1951 Archivo El Ideal Gallego

El teatro Colón presenta la Compañía de María Fernanda Ladrón de Guevara con “La risa loca”

Ayer y frente de su Compañía, se presentó ante nuestro público la gran actriz María Fernanda Ladrón de Guevara, que eligió para su debut la obra de nuestro paisano Adolfo torrado “La risa loca”.

En esta comedia del aplaudido autor coruñés, se acusan con marcados rasgos, las características de su teatro, acentuándose con su veteranía escénica el conocimiento de los resortes que conmueven o regocijan a los auditorios, lo que consigue plenamente en las dos expresiones. Pero además torrado en esta producción ha llevado a las tablas no el ambiente, sino un ambiente, el que él quiso reflejar y particularizar, sin entrar en generalizaciones.

El diálogo desenfadado fue algo que estuvo presente en la obra.

Portada 11 de julio 1926 Archivo El Ideal Gallego

Nuevas normas para el uso de los baños de mar en La Coruña

Por la Comandancia de Marina se ha publicado un edicto sobre el uso que se ha de hacer de los baños de mar. Se prohíbe tomarlos en toda la zona comprendida desde la antigua Puerta Real, por las calles de Montoto, marina Muelles y Malecón del Puerto, hasta el muelle del Este inclusive, como igualmente a ambos lados del antiguo Baluarte del Caramanchón. Permítese verificarlo, en los puntos llamados Pelamios, San Amaro, Berberiana y Riazor. Los niños no podrán bañarse solos, sino a la vista y cuidado de personas mayores a quien interese. En toda la playa de Riazor no se permite desnudarse ni vestirse al aire libre, y los que se bañen, deben hacerlo con el traje complete para este uso. Los baños de sol se tomarán en los sitios señalados anteriores.