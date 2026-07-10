Una ambulancia atropella a dos personas en un desvío de San Cristóbal a Alfonso Molina

Alrededor de las 09.10 horas tuvo lugar un accidente en el que una ambulancia ha atropellado a dos personas, una madre y su hija, de unos 80 y 50 años respectivamente, que se encontraban sobre un paso de cebra. El suceso tuvo lugar en el desvío desde San Cristóbal a Alfonso Molina en dirección salida de la ciudad.

La Policía Local cortó el desvío hasta poco antes de las once, lo que obligó a los conductores a dirigirse a la glorieta de Matogrande. Mucho antes, los dos peatones heridos fueron trasladados al Hospital en otras dos ambulancias. La octogenaria se encuentra herida leve, sin embargo la hija, está en estado grave al golpearse la cabeza. La ambulancia no se encontraba haciendo ningún servicio de urgencia.