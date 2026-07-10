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A Coruña

Un turista coruñés en Almería: “Todo el horizonte estaba iluminado por las llamas”

"El fuego está a cinco kilómetros de donde tenemos la casa. Nuestra casera nos informa todo el rato por si hay que evacuar”, explica el joven Manuel Soto, que llegó el domingo

Abel Peña
Abel Peña
10/07/2026 19:55
Incendio Los Gallardos
Vista del incendio desde el alojamiento del turista coruñés
Manuel Soto
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No es extraño que muchas de las víctimas de las llamas del incendio de Almería hayan sido foráneos. Se trata de una zona muy visitada por gente que desea hacer turismo de sol y playa. Es el caso del coruñés Manuel Soto, que ha viajado en compañía de cuatro amigos, tres herculinos y uno madrileño: “Lo vimos desde lejos, al otro lado de la A-7, la autopista, que actuó de cortafuegos. Está a cinco kilómetros de donde tenemos la casa”. Esta se encuentra en la periferia de Los Gallardos. 

Este grupo de treintañeros llegaron el domingo dispuestos a pasar una semana entera de sol y fiesta, pero la situación tomó un cariz distinto el jueves a las siete de la tarde, cuando comenzaron a ver en el cielo, hasta entonces azul, una espesa columna de humo. “Cuando llegamos a casa, ya vimos el fuego. Todo el horizonte estaba iluminado por las llamas. Luego estuvimos en el pueblo de Mojácar, y se veían un montón las llamas, porque está en un alto”, explica el coruñés.

Ahora no paran de ver pasar a los servicios de emergencia que recorren la zona y a aviones cruzando el cielo. Cuando regresaron de comer, se encontraron la A-7 cortada. “Son los servicios de emergencia, que están haciendo una quema controlada para que no pase. Esperamos que no cruce la autopista. Si lo hace, estamos bastante cerca”, comenta. 

En la mañana de ayer estuvieron desayunando en el mismos pueblo de Los Gallardos, en una gasolinera pegada a la A-7 y la situación era normal, asegura. “Nuestra casera nos está informando todo el rato por si tenemos que evacuar pero, por el momento, no nos ha dicho nada”, explica Soto. Con la A-7 cortada, el tráfico se restringe a las carreteras comarcales, lo que ha provocado un tráfico muy denso. 

A pesar de fallecieron varios turistas, Soto y sus amigos no se plantean suspender sus vacaciones. “Cuando llegamos, la casera ya nos dijo que era una zona con alto riesgo de incendio, y que no se nos ocurriera encender una barbacoa”. 

Considera que la muerte de varios de los extranjeros puede deberse a falta de comunicación por el idioma. "Lo que tenemos entendido es que estaban en un cortijo y que, en vez de evacuar por donde les dijeron, se metieron en una vaguada. Igual no entendieron bien", apunta, al tiempo que se muestra despreocupado, "Tenemos cuidado y poco más que eso", concluye.

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