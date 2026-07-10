El parque de Santa Margarita estrenará su nueva estética en agosto

Trabajos en la zona de la solana German Barreiros

La reforma más ambiciosa del ‘corazón’ verde de la ciudad se concluirá el mes que viene. O, por lo menos, esa es la previsión del Ayuntamiento. Si nada lo impide –la actuación va en plazo–, los coruñeses podrán disfrutar del nuevo parque de Santa Margarita en su totalidad en agosto.

Son 80.000 metros cuadrados los que se incluyen dentro de esta obra –que cuenta con un presupuesto de más de 740.000 euros– y que comprende desde la repoblación de la vegetación, la renovación del mobiliario y nuevos senderos, hasta una pista para correr, una zona de calistenia nueva y un área de juegos infantiles con más superficie que la anterior y con acceso directo desde la avenida de Arteixo.

Pero lo que es “la actuación más ambiciosa” en zonas verdes de la ciudad, en palabras de la alcaldesa, Inés Rey, no concluye ahí. El pulmón verde tendrá, a su vez, “luminarias más eficientes” y destacarán elementos de relevancia del lugar, como los hórreos.

“En el entorno de La Rosaleda había hace muchos años una fuente, y hoy se va a integrar, se va a hacer un estanque con bancos y agua corriendo permanentemente, lo que creará una zona de solana”, anunció la regidora. Además, se colocarán placas conmemorativas en el Paseo de las Ciencias dedicadas a quince científicas, las más importantes de la historia de Galicia.

Con esta intervención, el Gobierno municipal busca reforzar el papel del parque de Santa Margarita como espacio de encuentro, ocio y deporte, adaptándolo a las necesidades actuales de la ciudadanía.

Quioscos

Unido a todo ello, tal y como adelantó este diario, los antiguos quioscos de Santa Margarita, abandonados desde hace años, volverán a la vida.

La intención del Ayuntamiento es sacar a licitación su uso en el segundo semestre de este año para así poder recuperar su actividad y que den servicio a los usuarios que se reúnen en el parque diariamente. Sin ir más lejos, la demanda por utilizar los merenderos es cada vez mayor, sobre todo los fines de semana de verano, cuando hay gente que aguarda durante horas para poder reservar a tiempo uno de estos espacios.

De esta manera, los dos quioscos en desuso volverán a proveer a los usuarios del parque de Santa Margarita de bebidas y productos de alimentación. En los ochenta y noventa había un tercer quiosco en el parque, cerca del graderío de hormigón donde hoy en día se celebran conciertos.