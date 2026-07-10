La familia Ortega arropa la apertura de Casas Novas

Marta Ortega y Torretta junto a Amancio Jr Quintana

El CSI A Coruña se inauguró este viernes en Casas Novas con cientos de aficionados y numerosos rostros conocidos y, como en cada una de las citas del calendario hípico del centro coruñés, los Ortega volvieron a ejercer de anfitriones en una sesión marcada por el deporte del más alto nivel y un ambiente de lo más animado, con oferta hostelera y actividades para todas las edades, con los niños entre los más activos, mirando a los caballos pero, teniendo en cuenta sus caras y las enseñas con las que se adornaron muchos de ellos, sin olvidarse del España-Bélgica.

Entre los asistentes se encontraba prácticamente toda la familia: Flora Pérez Marcote; Marta Ortega y su marido, Carlos Torretta, y los tres hijos de la presidenta de Inditex. La única ausencia destacada, la de Amancio Ortega.

Más allá de la pista, todas las miradas se dirigieron también hacia Marta Ortega y su madre, Flora Pérez, que volvieron a hacer gala de ese estilo relajado y sofisticado que las caracteriza.

Ambas apostaron por una estética cómoda y actual: pantalones en tono verde caqui, camisetas y blusas fluidas en colores neutros y sandalias planas, una elección práctica sin renunciar a la elegancia.

Marta completó el conjunto con un abrigo de seda con estampado de flores acuarela de Zara. La pieza más especial de un look que redondeó con unas flip flop en un intenso verde esmeralda, mientras que Flora mantuvo una línea más sobria y atemporal.