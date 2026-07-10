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A Coruña

La estación de tren de A Coruña vuelve este sábado a la normalidad tras más de un mes de 'apagón' ferroviario

Durante este período, Renfe habilitó un plan alternativo de transporte en el que se movilizaron más de 1.850 autobuses y 285 taxis

Dani Sánchez
Dani Sánchez
10/07/2026 15:18
Viajeros acceden a uno de los servicios mínimos, ayer, en la estación
Viajeros acceden a uno de los buses durante el corte ferroviario en la estación de tren de A Coruña
Carlota Blanco
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La estación de tren de A Coruña vuelve este sábado a la normalidad tras más de un mes de corte ferroviario. En total, 36 días son los que han tenido que esperar los viajeros para volver a completar sus desplazamientos sobre vías. A partir de las 09.00 horas –las cinco primeras frecuencias seguirán afectadas por el corte–, Renfe recupera la circulación ferroviaria, una vez finalizada la segunda fase de obras del Adif en la infraestructura que, desde el pasado 26 de junio, supuso la interrupción temporal del servicio en la terminal coruñesa.

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Durante este período, coincidente con el inicio de la temporada estival, la compañía habilitó un plan alternativo de transporte en el que se movilizaron más de 1.850 autobuses y 285 taxis para garantizar la continuidad de los distintos servicios de Media Distancia, Avant y Larga Distancia afectados. No obstante, también fue un espacio de tiempo en el que el caos se apoderó de la estación coruñesa y, además, de otras terminales gallegas, como Santiago, epicentro de transbordo en los trayectos entre A Coruña y Vigo, Ourense o Madrid, entre otros.

Nueva fase de trabajos

Así, esta misma mañana, el Adif inicia una nueva fase de actuaciones en la infraestructura entre A Coruña y Uxes, que implicará restricciones en la circulación en este tramo. Con motivo de las nuevas necesidades operativas, Renfe ajusta levemente el horario de diez trenes de Media Distancia, Avant y Larga Distancia.

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De esta forma, la compañía recuerda que, en este contexto de obras, la evolución de los trabajos podría requerir modificaciones puntuales en los primeros servicios del día 11 de julio y recomienda consultar los horarios antes de viajar, incluidos los correspondientes a las paradas intermedias.

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